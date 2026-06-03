Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що об'єктивно ситуація на фронті стала складнішою для росіян. До прикладу, у травні вони змогли просунутися лише на 14 квадратних кілометрів. Це колосально мало, якщо порівнювати ситуацію з попередніми місяцями.

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Росія може опинитися в критичній ситуації

Враховуючи теперішню ситуацію з атаками ворога, надзвичайно важко серйозно сприймати нещодавні заяви диктатора Путіна. Він розповідав про шалені успіхи Росії на фронті та просування на всіх ділянках.

Росіяни діють абсолютно відірвано від реальності. Та й заяви Путіна зараз такі самі. Він живе абсолютно у вигаданій реальності, де в Росії є якісь успіхи. Хоча насправді нічого серйозного вони не досягають вже близько 3 місяців,

– зазначив Богданов.

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Путін відірваний від реальності: дивіться відео 24 Каналу

Диктатор, найімовірніше, розраховує, що все ж знайде "точку", в якій зможе зламати Україну. Саме тому продовжується ракетний та дроновий терор, а також погрози в бік Європи. Перебуваючи в полоні брехливої інформації, він цілком може привести Росію до занепаду.

Його рішення не зав'язані на реальності та спираються на доповіді, де він вже ледь чи не контролює Запоріжжя. Так Путін себе загнав у пастку. Саме тому я не вірю у швидкі перемовини, хоча дуже хотілося б, щоб війна закінчилася. Але, може, нам заморозка і не знадобиться. Путін і так діє в парадигмі відірваності від реальності, тому цілком може довести Росію до колапсу. І нам, можливо, не доведеться чекати десятиліття на повернення територій. Але це поки дуже обережний прогноз,

– зауважив Богданов.

Яка ситуація на фронті?

Під час розмови з журналістами Путін заявив, що російські війська вже наступають на всіх ділянках фронту. Він переконаний, що війна з Україною завершиться перемогою для Росії.

При цьому в росіян повний провал з просуванням за підсумками травня. А Сили оборони продовжують звільняти територію на Півдні. Начальник відділу комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач пояснив, як зараз вдається вибивати ворога на Олександрівському напрямку. Кожну операцію надзвичайно ретельно продумують.