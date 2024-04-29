Недели вполне достаточно: кто в России может устранить Путина

В России есть разные группировки, которые борются между собой за финансовые потоки. Некоторые из этих групп вполне могли бы свергнуть Владимира Путина, если бы этого захотели.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, отметив, что к этим группировкам относятся различные чиновники, силовики, фсбшники и т.п. Сейчас у них идет борьба за финансовые потоки, за административное управление и зоны влияния.

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Достаточно даже недели

Как отметила Курносова, рано или поздно все эти группировки сядут в тюрьму. Единственный шанс для них выжить – сдать Путина в Международный уголовный суд в Гаагу. Тогда они имеют шанс выжить. Но это касается тех, кто не замазал руки в крови.

В России есть группировки, которые способны захватить Путина. Но важно, чтобы они имели доступ к личным охранникам диктатора.

Любая группа внутри силовиков может это сделать. Главное, чтобы туда входило определенное количество представителей ФСО. Они занимаются охраной Путина. Вполне можно просто сесть в вертолет, а он полетит в Гаагу. Способы всегда есть. Недели вполне достаточно, чтобы что-то такое сделать,

– считает Курносова.

Ситуация в России: кратко