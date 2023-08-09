Путин отобрал танки в собственной армии: какие проблемы это создаст диктатору

Владимир Путин поручил вооружить Росгвардию тяжелой техникой. Это решение будет иметь плохие последствия для диктатора.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, подчеркнув, что так Путин хочет предотвратить потенциальные будущие мятежи в России. Однако последствия этого решения могут оказаться неожиданными для диктатора.

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Это удар по российской армии

Как отметил Галлямов, так Путин хочет продемонстрировать, что его Росгвардия теперь гораздо лучше готова к возможным предстоящим попыткам мятежа. Однако параллельно он нанес удар и по российской армии, что еще больше усилит деморализацию среди оккупантов.

Эти танки не поедут в Украину, а будут охранять Путина. Хоть в российской армии много идиотов, но там прекрасно все понимают. Они отдают себе отчет, что Путин хочет уберечь себя. И ему все равно на них,

– рассказал Галлямов.

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Это решение Путина еще раз демонстрирует, что ему нет разницы, сколько оккупантов будет уничтожено на полях в Украине. Ему главное сохранить власть и предотвратить возможные новые попытки переворота.

Как считает Галлямов, подобные действия размывают легитимность российского диктатора. Она ржавеет ускоренными темпами.

Путин вооружает Росгвардию: коротко