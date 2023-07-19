События набирают обороты, – Жданов о словах Гиркина в сторону Путина

Террорист Игорь Гиркин словесно набросился на диктатора Владимира Путина после недавних взрывов на Крымском мосту. Это свидетельствует, что ситуация в России не такая уж и спокойная.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, Гиркин назвал Путина в своем телеграм-канале "трусливым бездарем".

Смотрите также Запретили даже "литературную встречу": как террорист Гиркин стал "неугодным" для Путина и Пригожина

События понемногу набирают обороты

Как подчеркнул Жданов, Гиркин неожиданно начал оскорблять Путина и назвал его "бездарем", который за 23 года буквально погубил Россию. Это можно трактовать так, что российский террорист чуть ли не призвал к проведению переворота в стране-агрессорке.

Ранее Гиркин позволял себе критиковать российский генштаб. Вероятно, ему это сходило с рук из-за определенной группы генералов, которая "крышевала" этого террориста.

Я раньше говорил, что, вероятнее всего, какая-то генеральская "фронда крышует" Гиркина. И дает ему рупор, чтобы он это открыто говорил (критиковал генштаб – 24 Канал). А теперь Гиркин вообще открыто говорит, что надо "свергать Путина – спасать Россию". Увидим, что будет. События начинают набирать обороты. Не все там спокойно,

– отметил Жданов.

Смотрите обзор военно-политической ситуации от Олега Жданова на ютубе 24 Канала

Путин в очередной раз выставил себя посмешищем