Проблема стремительно нарастает: в Донецке и Макеевке уже начались средневековые войны за воду

Проблемы с водой на оккупированных территориях, особенно в Макеевке и Донецке, стремительно растут. Из крана течет загрязненная вода, сами же люди уже на грани срыва.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что местные могут драться за воду и присваивать источники. В то же время оккупационная власть каждый раз находит новые "объяснения".

О проблемах с водой в Донецке и Макеевке

Недавно вода в Макеевке набралась цвета йода и стала ржавой. Так называемый глава оккупационной администрации Донетчины Денис Пушилин заявил, что это, якобы, из-за замены труб. Однако руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что никакие трубы в городе не меняли, более того – похожей ситуация есть в Донецке.

Цвет связан с тем, что воды нет и непонятно, откуда она взялась. Меня удивляет, что в Макеевке и Донецке она постоянно другого цвета – где-то вода зеленая, где-то рыжая, желтая, но точно нигде не прозрачная. Это не питьевая вода

– подчеркнул он.

Андрющенко заметил, что люди ждут воду днями, а потом только на несколько часов ее могут пустить, но с похожей окраской. Самое интересное, что желто-зеленые оттенки имеет вода, которой наполняют систему отопления в Донецке. Это свидетельствует, что существует технологическая проблема, поскольку она попадает в дома.

Руководитель Центра изучения оккупации подчеркнул, что ситуация с водой в Донецке и Макеевке настолько критическая, что там уже начались средневековые войны.

Люди воруют емкости, большие бочки. Есть драки, это ужас. Там, где есть природные источники, люди ставят забор и охрану от своих соседей,

– рассказал он.

Андрющенко добавил, что, к сожалению, Донецк, который был одним из самых современных городов Украины, теперь превратился в центр средневековья. Деградация растет ежедневно, хоть большинство людей остаются там.

Заметьте! Ранее Андрющенко также сообщил, что часто люди приковывают свои емкости с водой к домам, что их не украли соседи.

Что еще известно о проблемах с водой в оккупации?