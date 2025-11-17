Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что местные могут драться за воду и присваивать источники. В то же время оккупационная власть каждый раз находит новые "объяснения".
Смотрите также Вероятно, минус подстанция "Чайкино": в Донецке глобальный блэкаут, света нет и в области
О проблемах с водой в Донецке и Макеевке
Недавно вода в Макеевке набралась цвета йода и стала ржавой. Так называемый глава оккупационной администрации Донетчины Денис Пушилин заявил, что это, якобы, из-за замены труб. Однако руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что никакие трубы в городе не меняли, более того – похожей ситуация есть в Донецке.
Цвет связан с тем, что воды нет и непонятно, откуда она взялась. Меня удивляет, что в Макеевке и Донецке она постоянно другого цвета – где-то вода зеленая, где-то рыжая, желтая, но точно нигде не прозрачная. Это не питьевая вода
– подчеркнул он.
Андрющенко заметил, что люди ждут воду днями, а потом только на несколько часов ее могут пустить, но с похожей окраской. Самое интересное, что желто-зеленые оттенки имеет вода, которой наполняют систему отопления в Донецке. Это свидетельствует, что существует технологическая проблема, поскольку она попадает в дома.
Руководитель Центра изучения оккупации подчеркнул, что ситуация с водой в Донецке и Макеевке настолько критическая, что там уже начались средневековые войны.
Люди воруют емкости, большие бочки. Есть драки, это ужас. Там, где есть природные источники, люди ставят забор и охрану от своих соседей,
– рассказал он.
Андрющенко добавил, что, к сожалению, Донецк, который был одним из самых современных городов Украины, теперь превратился в центр средневековья. Деградация растет ежедневно, хоть большинство людей остаются там.
Заметьте! Ранее Андрющенко также сообщил, что часто люди приковывают свои емкости с водой к домам, что их не украли соседи.
Что еще известно о проблемах с водой в оккупации?
- Альтернативных источников воды в оккупации с каждым днем остается все меньше – все водохранилища в Донецкой области пустые. Даже в самом городе мелеют озера и пруды.
- Между тем канал Северский Донец не восстанавливается. Даже если будут осадки или каким-то странным образом появятся подземные воды, то надо минимум полтора года, чтобы наполнить эти водохранилища без водозабора.
- Местные жители даже обращаются к Владимиру Путину, чтобы тот решил проблемы с водой. Однако это на ситуацию не повлияет, люди уже думают только о выживании.