Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що місцеві можуть битись за воду та привласнювати джерела. Водночас окупаційна влада щоразу знаходить нові "пояснення".

Про проблеми з водою в Донецьку та Макіївці

Нещодавно вода в Макіївці набралась кольору йоду та стала іржавою. Так званий глава окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін заявив, що це, буцімто, через заміну труб. Однак керівник Центру вивчення окупації пояснив, що ніякі труби в місті не міняли, ба більше – схожою ситуація є в Донецьку.

Колір пов'язаний з тим, що води немає і незрозуміло, звідки вона взялась. Мене дивує, що в Макіївці та Донецьку вона постійно іншого кольору – десь вода зелена, десь руда, жовта, але точно ніде не прозора. Це не питна вода

– наголосив він.

Андрющенко зауважив, що люди чекають на воду днями, а потім лише на кілька годин її можуть пустити, але зі схожим забарвленням. Найцікавіше, що жовто-зелені відтінки має вода, якою наповнюють систему опалення в Донецьку. Це свідчить, що існує технологічна проблема, оскільки вона потрапляє в домівки.

Керівник Центру вивчення окупації підкреслив, що ситуація з водою в Донецьку та Макіївці настільки критична, що там вже розпочались середньовічні війни.

Люди крадуть місткості, великі бочки. Є бійки, це жах. Там, де є природні джерела, люди ставлять паркан і охорону від своїх сусідів,

– розповів він.

Андрющенко додав, що, на жаль, Донецьк, який був одним із найсучасніших міст України, тепер перетворився на центр середньовіччя. Деградація зростає щодня, хоч більшість людей залишаються там.

