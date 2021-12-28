"Ситуация серьезная": Польша не исключает масштабной эскалации со стороны России

28 декабря 2021 , 09:32
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Источник:

Radio Poland

Польша получает информацию от спецслужб и союзников о том, что происходит на российско-украинской границе. Поэтому ситуация серьезная, и Польша тесно сотрудничает с Украиной.

Сейчас Польша не исключает ни одного варианта развития событий. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

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Перед праздниками президент встречался с президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. Но это не последние контакты, сотрудничество является очень интенсивным,
 – подчеркнул Шрот.

Польский политик также уверяет, что президент Анджей Дуда очень поддерживает Украину в сохранении ее территориальной целостности и демократического устройства.

Важно! После встречи глав стран-членов Люблинского треугольника Анджей Дуда заявлял, что самой большой ошибкой будет соглашаться на шантаж России в случае ее агрессии. Кроме того, он считает, что мир ничего не сделал для того, чтобы ограничить военные и имперские амбиции России.

Ситуация на границе Украины и России

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Автор: Оксана Княжик