Иллюзия 2022 года: что враг задумал на Севере Украины

Россия перебросила к границе с Сумской областью 4 батальона чеченов. Сейчас они находятся на расстоянии 150 – 200 километров от украинской границы.

В эфире 24 Канала военный эксперт, руководитель Центр военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, представляет ли угрозу передислокация вражеских войск для Севера Украины. Важно, сейчас россияне активно распространяют фейк, что они якобы готовят наступление на Сумскую область.

Обратите внимание Россия попытается усилить удары по Украине: куда может бить

Ситуация на границе в Сумской области

Неподалеку российско-украинской границы в Сумской области постоянно происходит перемещение подразделений. Сейчас Россия создала там группировку войск и изменила организационную управленческую структуру.

Раньше это были разбросанные подразделения в трех приграничных с Украиной областях – Брянской, Курской и Белгородской. Сейчас это единая группировка войск Север. Его численность примерно составляет 47 – 48 тысяч.

На границе с Сумщиной, кого уже только не было в течение прошлых полгода. В частности, ГРУшники и российские выпускники, которые сдавали практические экзамены, вступая в боевые столкновения с украинскими Силами обороны на границе и проникали,

– сказал Мусиенко.

Украинские силы отслеживают деятельность вражеских ДРГ и спецподразделений. Появление 4 батальонов чеченов можно считать просто ротацией подразделений спецназа, которые были раньше.

Не стоит пугать тем, что появились кадыровцы,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же время от времени украинские войска вступают в боевые столкновения с диверсионными группами врага на границе России и Украины в районе Сумщины. Однако пограничная служба, национальная гвардия и территориальная оборона дают довольно серьезный отпор врагу.

"Надо понимать, что такое 3 – 4 батальона. Это не то что способно существенно изменить ситуацию при любых условиях или то, к чему вообще не готовы наши подразделения на этом направлении", – добавил руководитель Центр военно-правовых исследований.

Россияне хотят запутать

По мнению военного эксперта, на Сумщине сейчас больше демонстрационные действия, связанные с отвлечением внимания наших сил и подразделений, чем реальные намерения врага осуществить прорыв границы.

ВСУ готовятся встречать россиян на всех направлениях. Есть оборонительные сооружения и рубежи, которые укрепляются и совершенствуются,

– отметил Мусиенко.

Сейчас Россия хочет наиболее мощно медийно и информационно продемонстрировать иллюзию 2022 года, что наступление будет распространено по всем направлениям, как было в начале полномасштабного вторжения.

Демонстрация и отвлечение может быть на разных направлениях одновременно, но все же основной удар будет сконцентрирован на разных направлениях в Донецкой области и на Харьковщине. В частности, российские войска будут пытаться активизировать Купянское направление и частичные действия будут происходить из Белгородской области в сторону Харьковщины.

Ситуация на фронте: последние новости