Будет ли свет зимой и реально ли закопать ЛЭП под землю: как Украина готовится к тяжелой зиме

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С весны 2024 года энергетика – снова топ тема в Украине. Весной этого года украинцы вновь столкнулись со стабилизационными и экстренными обесточиваниями, но не из-за атак на подстанции, как это было зимой 2022 – 2023 годов, а из-за уничтожения генерации. Говорится о российских атаках на ТЭС и ГЭС, которые "помогают" атомным электростанциям производить электричество в пиковые часы потребления.

26 августа Россия вновь атаковала распределительную сеть – на этот раз целями вражеской атаки стали подстанции Укрэнерго, раздающие электроэнергию с атомных станций.

Что будет с электричеством зимой, стоит ли строить в Украине новую АЭС и закапывать линии электропередач – об этом 24 Канал пообщался с председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народным депутатом Сергеем Нагорняком.

Как стоит защищать подстанции и почему не стоит закапывать ЛЭП под землю

В сентябре заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона заявил, что в Украине могут перенести под землю воздушные линии электропередач для защиты их от российских обстрелов.

Речь идет о кабельных сетях на высоких опорах, которые можно увидеть во многих городах и на территориях между городами и селами. Хотя российские дроны и ракеты перебивали воздушные линии, они не являются основными целями атак, как электростанции и подстанции.

Я считаю, что эта идея – фантастическая, ее трудно реализовать – в первую очередь. Во-вторых, на это нужны огромные ресурсы. В-третьих, надо понять, кто владелец этих сетей. Если речь идет о сетях Укрэнерго, это тысячи километров линий электропередач, и их нереально закопать под землю, на это потребуются миллиарды долларов. Это ошибочная стратегия,

– считает Нагорняк.

"Закапывание" ЛЭП от атомных электростанций до подстанций Укрэнерго, через которые выдается электричество с АЭС, депутат также называет дорогостоящим проектом.

По его словам, для этого нужно получить все экспертизы от ГСЧС, Генштаба, государственную экспертизу в частности, разработать проект и смету, получить разрешения.

"Это лишь заявление отдельного чиновника, которое пока не обосновано ничем", – говорит собеседник.



Трипольская ТЭС на Киевщине, атакована Россией в апреле 2024 года / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Как защитить подстанции от российских атак

Относительно укрытий для подстанций, по мнению Нагорняка, нужно завершить укрытия второго уровня защиты, которые начало строить Укрэнерго совместно с Агентством по восстановлению на подстанциях именно Укрэнерго для защиты трансформаторов большой мощности.

На завершающей стадии строительство более 60 таких укрытий готовностью от 60 до 100 процентов.

Дело в том, что эти строительства, когда появилась такая инициатива, разделили пополам – половину отдали Агентству по восстановлению, хотя фактически это подстанция Укрэнерго, а половину – самому Укрэнерго. Последнее стало заказчиком по закупке работ, и Агентство по восстановлению стало закупщиком этих работ. Агентство по восстановлению закупало работы за государственный счет, из государственного бюджета, из спецфонда, а Укрэнерго строило такие укрытия за счет денег доноров, и ни одной гривны из бюджета на это не потратило. Были определенные споры между Агентством и Укрэнерго по цене, но стоимость строительства похожа,

– рассказывает нардеп.

Эти строительства важно завершить до зимы – россияне 26 августа прицельно стреляли непосредственно по подстанциям Укрэнерго, объясняет собеседник.

По словам Нагорняка, на тех подстанциях, где уже построена защита трансформаторов большой мощности, удалось сохранить оборудование от дроновых атак, и от взрывных волн ракетных атак, и от обломков. 26 августа россияне применили и кассетные боеприпасы, площадь поражения от которых значительно больше. В то же время укрытия Укрэнерго защищают только трансформаторы большой мощности, остальную территорию подстанций физически защитить нереально.

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Определенные узлы на территории подстанции можно спрятать под землю, но комплексно объект можно обеспечить только ПВО или РЭБ. Поэтому, по моему мнению, важно все же завершить строительство этих укрытий, что касается Укрэнерго,

– говорит Нагорняк.

По словам нардепа, больше причин тратить средства на эти все хранилища нет никакого смысла. Нагорняк приводит историю о том, как агентство по восстановлению в 2022 году начало строительство третьего уровня защиты – тоже на подстанциях Укрэнерго.

Это саркофаги площадью как футбольное поле со слоем бетона и земли, сравнивает нардеп. По его словам, эти строительства на сегодня заморожены – работы продолжались за счет именно международных доноров, является очень дорогостоящим и длительным по времени. На сегодня ни одного из таких саркофагов третьего уровня защиты не построено ни агентством, ни Укрэнерго.



Сергей Нагорняк / Фото из соцсетей

По моему мнению, также нет смысла тратить огромные средства для того, чтобы защитить одну подстанцию, которая не влияет глобально на систему, только на район города,

– добавляет собеседник.

Как россияне хотят оставить Украину без света

26 августа россияне били как раз по подстанциям Укрэнерго, которые фактически делают выдачу с атомных электростанций. Скорее всего, целью россиян был локальный блэкаут, чтобы выключить АЭС, говорит Сергей Нагорняк.

Если бы поражения на подстанциях Укрэнерго были критическими, пришлось бы полностью погасить атомные электростанции. Именно укрытия, по словам нардепа, построены на тех подстанциях, уберегли работу и атомных электростанций.

Россияне не стреляют именно по территории атомных электростанций. Но они попадают по подстанциям Укрэнерго, которые фактически делают и выдачу, и распределение электроэнергии с АЭС,

– объясняет нардеп.

Что будет с электричеством зимой

Основной вопрос – хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии зимой, отмечает Нагорняк. По его словам, это будет зависеть от погоды – если зима будет достаточно теплой, от 0 до 5 градусов тепла, по оптимистическому сценарию мы можем пройти зиму или без отключений, или с незначительными по 2 – 4 часа в сутки только в будни.

Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и продлятся морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дни морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии,

– отмечает депутат.

Важно! За 2024 год Украина потеряла 9 гигаватт генерации, из них 3,5 – 4 гигаватта восстановят к зиме, дополнительно будет идти импорт, объясняет собеседник.



Но в пиковые часы при условии значительных морозов Украине не будет хватать генерации для покрытия 100% потребности населения, промышленности и военной промышленности. Но все это – при условии, что не будет критических обстрелов по генерации или по подстанциям Укрэнерго, ГЭС, ТЭС.

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Если россияне будут прицельно бить большим количеством крылатых или баллистических иранских ракет по подстанциям Укрэнерго, то генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать. Так было эти две недели в августе – сентябре, когда генерации было достаточно, но на подстанциях проводились ремонтные работы, говорит собеседник.

Надо ли достраивать Чигиринскую АЭС

В августе Энергоатом заявил о планах построить Чигиринскую АЭС, которую в советские времена планировали построить в Черкасской области вблизи города Чигирин. Там даже успели построить несколько жилых домов в поселке энергетиков Орбита.

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Нагорняк отмечает, что каждый атомный энергоблок имеет свой срок эксплуатации. Обычно его продолжают, если блок работает без аварий – на 5 – 10 лет, но это не может продолжаться бесконечно.

Рано или поздно каждый блок придется выводить из эксплуатации. Какой-то блок – за 5 лет, какой-то за 10. Строительство новой атомной электростанции может длиться от 8 до 10 лет. Такая ситуация – в Европе и США, так будет и в Украине. Пусть у нас даже немножко быстрее, 6 – 8 лет, но это достаточно длительное время,

– говорит депутат.

Понятно, что для послевоенного восстановления нам нужна будет дополнительная генерация, и ничем другим, как атомной энергетикой, мы не сможем обеспечить достаточное количество электроэнергии для восстановления, считает собеседник. По его словам, послевоенное восстановление, даже если война закончится завтра утром, продлится и 5, и 10 лет, и на него нужны огромные ресурсы.

Более реалистичным планом Энергоатома Сергей Нагорняк называет планы по достройке 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. В частности, блок №3 имеет степень готовности около 60 – 80% по оценкам самих атомщиков. Но для того, чтобы Энергоатом достроил 3-й и 4-й энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции, важно и нужно, чтобы украинский парламент одобрил законопроект о достройке новых энергоблоков ХАЭС.

Этот закон был внесен правительством в этом году, он прошел наш профильный комитет, документ рекомендовали принять в первом чтении, но пока его в зал парламента не вносят. В Раде есть как сторонники, так и критики достройки атомных энергоблоков. Сейчас 226 нужных голосов для одобрения нет. Продолжается работа с парламентариями, объясняется возможность принятия такого решения для того, чтобы Энергоатом имел законные основания достроить 3-й и 4-й энергоблоки. Ресурсы компании для этого появляются уже после поднятия тарифа на электроэнергию,

– объясняет нардеп.

По словам Нагорняка, некоторые парламентарии не доверяют Энергоатому – пока еще нет согласованной сметы, не известно, сколько будет стоить это строительство, есть вопросы относительно прозрачности использования средств. Но дело в том, что Энергоатом по закону не может одобрить смету и пройти государственную экспертизу без принятия закона о достройке – так и получается замкнутый круг.

В то же время Энергоатом имеет предварительное согласование с одним из американских банков для кредитования таких работ и предварительную договоренность о получении кредита на закупку соответствующего оборудования именно для реакторов 3-го и 4-го энергоблоков. Также есть стратегия по построению 5-го и 6-го энергоблоков ХАЭС уже по американской технологии Westinghouse.

Нужна ли Украине малая энергетика и чем помогут накопители энергии

После российских атак на украинскую энергетику стало актуальным усиление сети станциями малой мощности – газопоршневыми, газотурбинными. Речь шла даже о малых модульных атомных реакторах, компактнее тех, что используются на "классических" АЭС.

По мнению Нагорняка, такие решения, в случае их внедрения в Украине, не станут временными – развитие газотурбинных, газопоршневых станций начнется уже в этом году. И определенные инвестиции пойдут в это направление, но это инвестиции частично государственные, говорит нардеп.



Накопители электроэнергии / Фото Wärtsilä

Некоторые государственные компании, такие как "Укрнафта", или другие государственные компании, будут инвестировать в это для того, чтобы подстраховать энергетику в этом году, считает нардеп. И, кроме этого, заходят украинские частные компании, которые ранее не имели опыта в энергетическом секторе, но инвестируют средства в газопоршневые и газотурбинные станции для того, чтобы предоставлять вспомогательные услуги Укрэнерго.

Но я не уверен, что это направление будет очень динамично развиваться. Я считаю, что более приоритетным направлением может стать установка накопителей электроэнергии – это более понятный бизнес. Накопитель – это морской контейнер с "сотами", где хранится электроэнергия,

– отмечает Сергей Нагорняк.

Бизнес, который инвестирует в эти накопители, закупает в ночные часы дешевую электроэнергию и в утренние или вечерние пики выдает эту электроэнергию, когда цена на пике.

Что касается газопоршневых и газотурбинных, то есть две вещи, на которые сейчас бизнес учитывает. Во-первых, это цена газа. Для бизнеса она всегда будет оставаться рыночной. И бизнес не может сегодня спрогнозировать, какая цена на газ будет или зимой, или весной следующего года, или через несколько лет. И так же бизнес не может спрогнозировать цену на электроэнергию, которая тоже будет через год или через два,

– добавляет нардеп.

Поэтому бизнес очень осторожно инвестирует средства в газопоршневые и газотурбинные станции, больше инвестирует в солнечные электростанции, ветропарки и имеет заинтересованность сегодня как раз в накопителях электроэнергии, говорит Нагорняк. Укрэнерго провело ряд аукционов в течение последних полутора – двух месяцев по закупке вспомогательных услуг, именно для балансировки системы.

Уже заключены договоры с потенциальными инвесторами на пять лет с постоянным тарифом – это дает гарантию, что они будут закупать электроэнергию, которая будет сгенерирована или газотурбинными, или газопоршневыми станциями.

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Некоторые украинские компании уже закупают такие накопители и устанавливают их. Пока объем мощности накопителей незначителен. Но с различными компаниями уже подписан контракт после проведения аукциона Укрэнерго на объем до 600 МВт.



Компании обязались, что в течение определенного периода времени, 6 или 12 месяцев, установят такие накопители по территории Украины, они будут накапливать электроэнергию и предоставлять вспомогательные услуги Укрэнерго для балансировки энергосистемы.

Относительно малых модульных реакторов – Сергей Нагорняк говорит, что пока не верит в эту технологию, ведь в мире пока мало примеров, или же их вообще нет, где малые атомные реакторы задействованы и работают.