Главная оперативная задача, – разведка Британии проанализировала шансы России взять Соледар
Источник:Министерство обороны Великобритании
За последние несколько дней российские оккупанты тактически продвинулись к городу Соледар Донецкой области. По всей вероятности, они контролируют большую часть населенного пункта.
Об этом заявили британские разведчики. Напомним, что в настоящее время в Соледаре продолжаются ожесточенные бои и ВСУ держат город.
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Какие шансы у России взять Соледар
Соледар расположен в 10 километрах севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью России.
Российская Соледарская ось, скорее всего, является попыткой захватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи,
– отметили аналитики.
Так, часть боевых действий сосредоточена на подъездах к 200-километровым тоннелям соляных шахт, пролегающих под территорией района. Разведчики говорят, что российская и украинская стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл.
"Несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли захватит город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную оборону в глубине и контролируют пути снабжения", – подчеркнули в разведке Британии.
Какая сейчас ситуация в Соледаре: последние новости
- 9 января оккупанты начали новый штурм Соледара. Туда бросили множество штурмовых групп, которые сформировали из лучших резервов вагнеровцев.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 10 января ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 13 населенных пунктов: Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
- Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что для оккупантов важны Бахмут и Соледар. Захватив их, они получают возможность продвигаться в район Славянска или западнее в район Константиновки, а дальше на Дружковку.
- Таким образом, захватчики планируют выйти на админграницы Донецкой области, а еще и создать угрожающее положение для наших войск, воюющих вблизи Марьинки.