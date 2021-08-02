Ситуация стабилизируется: в Турции взяли под контроль 125 пожаров

Турецкие пожарные ведут активную борьбу с масштабными пожарами в стране. В течение последних 5 дней взяли под контроль 125 из 132 возгораний.

Семь пожаров еще бесконтрольно бушуют. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

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К слову, спасатели тушат 78 пожаров в сельской местности.

Какова ситуация в Мармарисе

Министр отметил, что пожар в Мармарисе продолжается, но пока ситуация стабильная. Правда, потенциальная опасность есть, поскольку может ухудшиться погода. Дело в том, что в регионе сильная жара – 40 градусов, а также сильный ветер и низкая влажность.

Чиновник акцентировал, что в Мармарисе – самая низкая влажность за все времена. Прогнозируют, что 3 августа она не будет превышать 8%.

При нормальных условиях влажность воздуха ниже 30% летом не должна быть ни в Анталии, ни в Мугле, но сейчас сложились такие условия. Это сложная задача,

– сказал Пакдемирли.

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