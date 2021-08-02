Ситуация стабилизируется: в Турции взяли под контроль 125 пожаров
Источник:Anadolu
Турецкие пожарные ведут активную борьбу с масштабными пожарами в стране. В течение последних 5 дней взяли под контроль 125 из 132 возгораний.
Семь пожаров еще бесконтрольно бушуют. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
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К слову, спасатели тушат 78 пожаров в сельской местности.
Какова ситуация в Мармарисе
Министр отметил, что пожар в Мармарисе продолжается, но пока ситуация стабильная. Правда, потенциальная опасность есть, поскольку может ухудшиться погода. Дело в том, что в регионе сильная жара – 40 градусов, а также сильный ветер и низкая влажность.
Чиновник акцентировал, что в Мармарисе – самая низкая влажность за все времена. Прогнозируют, что 3 августа она не будет превышать 8%.
При нормальных условиях влажность воздуха ниже 30% летом не должна быть ни в Анталии, ни в Мугле, но сейчас сложились такие условия. Это сложная задача,
– сказал Пакдемирли.
Пожары в Турции: что нужно знать
- Пожары бушуют уже около 5 дней. Из-за бедствия погибли 8 человек, травмированы – более 200;
- Сначала пожар возник в городе Манавгат возле курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра.
- На помощь турецким спасателям вылетел наши чрезвычайники. Самолеты с украинскими пожарными прибыли в Турцию 30 июля.
- Огонь добрался и до гостиниц. В Бодруме эвакуировали туристов из 5-звездочных отелей.
- Предполагают, что возгорание возникло из-за поджога. Уже задержали предполагаемого поджигателя.