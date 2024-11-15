Ситуация становится сложнее: в ЕС обсудят разрешение на дальнобойные удары по России
Главы Минобороны стран ЕС 19 ноября обсудят возможность предоставления Киеву разрешения на удары по территории России.
Об этом корреспондентке 24 Канала сообщил высокопоставленный источник в ЕС. Встреча глав Министерств обороны стран Евросоюза запланирована на 19 ноября, где этот вопрос будет одним из ключевых.
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Что известно об обсуждении ЕС разрешения на удары по России
Собеседник рассказал, что каждая страна-член Европейского Союза сама решает, как использовать оружие, которое она предоставляет Украине.
Поэтому в этом контексте вы правы, когда говорите, что ситуация на местах становится все сложнее, и мы увидим, произойдут ли определенные изменения в этом вопросе внутри ЕС или из-за пределов ЕС,
– сказал источник.
В то же время он отметил, что не может предсказать развитие дискуссии по этому поводу, а также сдвинется ли ситуация относительно дальнобойных ударов по России западным оружием.
К слову, журналисты The Telegraph сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует провести личные переговоры с Джо Байденом на саммите G20 в Бразилии, где потребует от американского президента разрешить удары вглубь России ракетами Storm Shadow, а также выделить Украине 20 миллиардов долларов.
Это глава британского правительства хочет сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти после инаугурации в январе 2025 года.