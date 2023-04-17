Огромная ставка России на Африку: что спровоцировало государственный переворот в Судане
Судан продолжает лихорадить. 15 апреля там началась очередная попытка государственного переворота. Армия Судана сражается против Сил быстрого реагирования (RSF).
Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохамад Фараджаллах. По его словам, в свое время диктатор Омар аль-Башир, которого в итоге сместили в результате переворота в 2019 году после 30 лет управления страной, захотел создать альтернативную армию для грязных целей.
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Он набрал наемников одного из местных племен, которые были готовы выполнить любое задание. Впоследствии все сформировалось в Силы быстрого реагирования. А по сути – в альтернативную армию, которая должна защищать диктатора.
Какая ситуация в Судане
Сейчас после военного переворота, состоявшегося в октябре 2021 года, Суданом руководит генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, которому подчиняется регулярная армия. Вице-президентом является генерал Мохамед Хамдан Дагало на псевдоним Хемедти. Ему подчиняются Силы быстрого реагирования.
Интересно, что они оба – буквально вчерашние товарищи. В настоящее время в стране функционирует временное переходное правительство. А генерал аль-Бурхан понял, что Судану будет трудно интегрироваться в международное сообщество и достичь снятия санкций, пока не будет порядка. Поэтому он начал готовить политическую карьеру, чтобы его избрали на выборах.
Но в чем проблема. Со времен независимости Судан пережил около 15 переворотов. Это привело к тому, что военные в Судане не ограничиваются стандартными задачами по охране и защите страны. Они всегда были политиками. Когда Арабская весна победила и сдвинула диктатора аль-Башира в 2019 году, им стало страшно, что они теряют власть. И они снова захотели власть,
– отметил Фараджаллах.
Как подчеркнул эксперт, Силы быстрого реагирования также сотрудничают с ЧВК "Вагнера", с которыми они добывают золото в Судане. Значительная часть этих ресурсов едет в Россию.
А недавно в Судане прошел визит главы МИД страны-террориста Сергея Лаврова. Глава государства и генерал аль-Бурхан был против этого визита. А главарь Сил быстрого реагирования Хемедти начал давить, чтобы этот визит состоялся.
Там даже произошла утечка информации, что Россия в свое время хотела купить у Судана боеприпасы. Однако после обнародования данных операцию удалось сорвать.
Фараджаллах объяснил, что происходит в Судане: смотрите видео
Россия поставила на Силы быстрого реагирования
Как отметил Фараджаллах, недавно издание Al Jazeera сообщило, что в Ливии были агенты влияния из России, которые готовились принимать наемников из Судана. Всё делалось для организации атаки. Также оккупанты передали Силам быстрого реагирования шпионское оборудование. Все говорит о том, что Россия поставила на RSF.
Москва сделала ставку на Хемедти, который должен был захватить власть. И тогда Россия получила бы своего союзника в Африке. Армия Судана знала об этом и призвала военных из Сил быстрого реагирования віходить из формирования и подчиняться минобороны. Хемедти решил ударить первым,
– рассказал Фараджаллах.
15 апреля там началась попытка переворота. Хемедти якобы захватил президентский дворец, резиденцию начальника армии и авиабазы в столице Хартуме и Мероэ. Армия ждала в течение суток и продемонстрировала сдержанность, чтобы получить поддержку у международного сообщества и в конце концов начала действовать.
В настоящее время армия Судана якобы возобновила контроль на авиабазе в Мероэ и начала вытеснять Силы быстрого реагирования из столицы.
По мнению Фараджаллаха, есть 2 дальнейших сценария. Или армия Судана быстро вытесняет Силы быстрого реагирования и дает Судану шанс вернуться в международную семью; или, если это не получится, в стране может начаться гражданская война.
Что происходит в Судане: коротко
- В Судане продолжаются столкновения между армией и военизированным формированием RSF. Известно, что регулярная армия нанесла авиаудары по базе Сил быстрого реагирования возле столицы.
- Утром 17 апреля местный профсоюз врачей сообщила о количестве жертв и пострадавших. По меньшей мере 97 человек погибли, еще 365 – получили ранения.
- Среди погибших были и три сотрудника Всемирной продовольственной организации WFP при ООН. Там отметили, что временно прекратят свою деятельность в стране.