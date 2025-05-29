Эти села и были в серой зоне: для чего россияне растягивают фронт на Сумщину и Черниговщину

Фиксируется вражеское присутствие вдоль границы России с Черниговской областью. Кроме того, в Сумской ОГА сообщили, что российские войска контролируют четыре населенных пункта на территории Сумщины.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом отметил, что власти официально признали, что в этих селах (Басовка, Новенькое, Веселовка, Журавка) находятся российские оккупанты, но они там были и раньше.

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Смогут ли россияне нарастить темп продвижения

Нарожный рассказал о географии этой местности. Там проложена дорога Сумы – Суджа, вдоль нее протекает река. Эти села расположены на севере от нее. Вдоль реки есть лесополоса. Враг зашел в село Новенькое и вдоль лесополосы смог рассредоточиться.

Действительно захвачены четыре села на границе, но они и были в серой зоне. Они небольшие, по несколько сотен человек проживало в каждом, они были разрушены еще в 2022 – 2023 годах артиллерийскими обстрелами россиян,

– уточнил Нарожный.

Враг, по словам военного эксперта, делает попытки атак в сторону Юнаковки, это громада (в нее в частности входят Басовка и Новенькое), которая объединяет несколько сел. Далее за этой ОТГ до Сум расположен огромный лес и несколько мелких населенных пунктов.

"Это не означает, что у противника будет легкая прогулка и он сможет пройти через лес без помех. Россияне проходили четыре разрушенные села в течение четырех месяцев. Не думаю, что им удастся нарастить темп продвижения, потому что в этих лесах находятся украинские силы, спрятаться там просто", – заметил Нарожный.

Где расположены указанные села Сумщины: смотрите на карте

Враг заваливает КАБами плацдарм СОУ на Курщине

Россия на границе Сумской и Харьковской областей сосредоточила 60 – 65 тысяч личного состава. Враг сфокусировал свой удар на Сумскую область. Военный эксперт отметил, что украинский плацдарм, который был образован в Курской области, до сих пор держится. Он от села Басовка расположен ориентировочно в 6 – 7 километрах.

То, что россияне закрепились в Басовке, со слов Нарожного, никак не повлияло на плацдарм СОУ на Курщине. Пройти дальше, не захватив его, а он образован на господствующих высотах на границе Сумской и Курской областей, по мнению военного эксперта, практически нереально.

Россияне прилагают огромные усилия, чтобы его захватить, сбрасывают туда 40 – 50% из общего количества всех КАБов, которые применяют на линии фронта. Однако не могут его взять. Поэтому причин для паники относительно того, что враг сейчас быстро прорвет украинскую оборону, я не вижу,

– озвучил Нарожный.

Если анализировать сводки Генштаба, самыми горячими участками фронта до сих пор остаются Покровск и Торецк. Однако на Сумщину враг перебросил элитное подразделение операторов дронов. Но, как отметил военный эксперт, сейчас не говорится о массовом перемещении российских сил с Донецкого направления на Сумщину.

Относительно Черниговщины, Нарожный объяснил, что противник знает о недостатке личного состава в ВСУ, ведь фронт очень длинный, поэтому делает попытки растянуть его еще больше, чтобы создать проблемы для украинских сил. Большого сосредоточения личного состава и техники для осуществления атак на Черниговщину, как подытожил военный эксперт, у россиян сегодня нет.