Самая тяжелая ситуация на Сватовском направлении, но она несколько стабилизировалась, – Жданов

На Сватовском отрезке фронта ситуация очень тяжелая. Оккупанты пытаются ввести в бой основные силы и атаковать. Силы обороны осуществляют стабилизационные мероприятия на этом участке.

Так, враг себе вообразил, что частичный успех в районе Кармазиновки является прорывом нашей обороны, поэтому начал вводить основные силы в бой. Об этом во время стрима на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов., пишет 24 Канал.

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Оккупанты бросили в бой основные силы

По его словам, оккупанты привлекли несколько полков кантемировской дивизии, находящейся в составе первой гвардейской армии России. В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что линия фронта на Купянско-Лиманском направлении почти не изменилась, а Силы обороны осуществляют стабилизационные меры.

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Сейчас село Надежда Луганской области находится под контролем наших защитников. В окрестностях населенного пункта, вероятно, идут ожесточенные бои. Также украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия в других районах, в частности в районе Кармазиновки.

Смена линии фронта за 25 и 26 августа 2023 года / Скриншот карты DeepState

Самая тяжелая ситуация остается на Сватовском отрезке фронта. Однако она уже не критичная, поскольку мы принимаем меры по стабилизации линии фронта и организации обороны наших войск на новых рубежах,

– заметил военный эксперт.

Жданов о ситуации на Сватовском направлении: смотрите видео

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