Никуда идти не собираются, – Свитан сказал, зачем россияне распространяют фейк о выходе из Токмака

Российские захватчики распространяют фейк, будто собираются покидать Токмак. На самом деле, подобная информация направлена на внутреннего российского потребителя.

Враг будто заранее проверяет, как россияне отреагируют на уход российского войска из Токмака. Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что оккупанты активно строят укрепления. Однако все-таки уход из города возможен, но только при одном условии.

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При каком условии россияне покинут Токмак

"Действия россиян говорят о том, что они никуда уходить из Токмака не собираются. Ведь проводится серьезная подготовка: строятся дополнительные фортификационные сооружения, которые заливают бетоном, подвозят военные части и перебрасывают технику, в основном из Крыма", – подчеркнул военный эксперт.

Российские захватчики пытаются создать мощный укрепленный район. Однако, по мнению Свитана, он будет важен для врага лишь тогда, если Силы обороны пойдут лоб в лоб на укрепление. Вряд ли военное руководство Украины примет такое решение.

Полковник ВСУ в запасе считает, что железнодорожное сообщение Токмак – Черниговка можно перерезать, если двигаться на 15 – 20 километров севернее Токмака. После выхода на железнодорожную дорогу можно будет контролировать шоссе с помощью артиллерии, идущей из Бердянска на Токмак.

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То есть, перерезать две основные артерии. Одна из основных – сухопутный коридор из Крыма,

– заметил летчик-инструктор.

Отметим, россияне укрепляются, но возможность ухода из Токмака сохраняется. Вероятнее всего, если украинские защитники глубоко вклинятся юго-восточнее Токмака, то оккупанты будут рассматривать возможность ухода с позиции в городе.

Может повториться Херсонский сценарий

В 2022 году россияне подобно укрепляли правобережье Херсона и областной центр. Однако, когда Силы обороны начали контролировать логистические сообщения и наносить удары по мостам через реку Днепр, россияне приняли решение об уходе.

Вероятно, такую тактику наши командиры используют и при обходе Токмака, заставляя россиян выйти из полу окруженного гарнизона.

– подытожил Роман Свитан.

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