Это позволяет задерживать врага: боец ВСУ рассказал об обороне на Торецком направлении
На Торецком направлении ситуация крайне напряженная. Российские войска продолжают штурмовать Торецк.
Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, заметив, что сейчас почти вся западная часть города под контролем врага.
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Как ВСУ удается удерживать позиции в Торецке
Россияне продвигаются к двум ключевым шахтам, битва за которые, по мнению бойца ВСУ, будет решающей в судьбе северной части Торецка.
Казаки наши там бьются не на жизнь, а смерть. Враг получает достойный отпор, неся огромные потери среди личного состава,
– сказал Иевлев.
По его словам, именно эти две шахты будут ключевыми. Ведь если враг их захватит, то дальше удерживать северную часть Торецка будет очень сложно.
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Качество промышленных зданий намного лучше, чем гражданских. Поэтому именно качество позиций, которые украинские военные там обустраивают, позволяет выдерживать более плотные атаки, чем условно, если бы оборону держали в одной из школ.
Промышленные здания, подвалы, которые там есть, позволяют на большее время задерживать врага,
– отметил боец ВСУ.
К слову, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что в последние недели в Торецке идут активные городские бои. Сейчас россияне завязли там и не могут активно двигаться дальше.
Что происходит на Горловском направлении
Сейчас для захватнической армии есть 4 приоритетных направления наступления – Кураховский, Покровский, Торецкий и Часов Яр. На Горловском направлении противник активно развивал свои наступательные действия еще до августа 2024 года. Более двух месяцев полоса обороны на этом направлении не сдвигается.
Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, Силам обороны пришлось занять более-менее подготовленные и качественные позиции, где врага удается удерживать. Во-вторых, приоритетные направления для оккупантов сейчас немного другие, но это не говорит о том, что враг на нашем направлении молчит,
– добавил Иевлев.
Каждый день, в частности 31 декабря и в новогоднюю ночь, все равно враг осуществлял минометные, артиллерийские обстрелы украинских позиций. Время от времени враг все равно пытается небольшими рывками продвигаться, но это нельзя назвать полноценными штурмами.