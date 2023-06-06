Обстреливает позиции ВСУ и близлежащие населенные пункты: враг активизировался на Авдеевском направлении

Российские оккупанты сосредоточили усилия для ведения наступательных действий на Авдеевском направлении. Там враг активизировал обстрелы украинских позиций и близлежащих населенных пунктов.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, россияне пытаются прощупать ситуацию. Однако они продолжают нести безумные потери.

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"На Авдеевском направлении в течение суток враг 18 раз атаковал наши позиции, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Противник обстреливает также населенные пункты, граничащие с линией столкновения", – отметил Шершень.

Однако ВСУ не оставляют это без ответа. На одном только Таврическом направлении защитники уничтожили более трех вражеских рот, а также 55 единиц техники.

Какая сейчас ситуация на Востоке

Самые тяжелые бои происходят у Бахмута и вокруг него. Однако есть и другие горячие точки.

"Марьинка остается горячей точкой №2. Иногда враг вспоминает также об Авдеевке, где пытается вести атакующие действия", – добавил Шершень.

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