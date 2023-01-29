У Бахмута продолжается борьба за рубеж обороны, украинцы сдерживают врага, – полковник ВСУ

Самый горячий участок фронта возле Бахмута. Там идет борьба за рубеж обороны, украинцы сдерживают врага, пытающегося наступать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Россия отвела "вагнеровцев" из-под Бахмута и заменила их.

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Бахмут – непростой для наступления и обороны

Свитан отметил, что Бахмут – непрост как для российского наступления, так и для украинской обороны. Он расположен в низине, вдоль реки Бахмутка. Западнее Бахмута расположен Часов Яр. А это уже высота, с которой удобно защищать Бахмут.

Однако и у россиян такое преимущество, особенно с юга, со стороны Горловки. Это так называемое горловское повышение. Оно идет от Горловки на Курдюмовку дальше на Часов Яр и идет туда на север в сторону Соледара. То есть, на этом повышении в районе Соледара мы сейчас и удерживаем этот район,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что россияне наступают на Бахмут не с севера, а с юга, с высоты. Что с нашей стороны, что с их стороны, Бахмут с высот, как на ладони. Правда, там еще не разбита промзона, разрушенные россиянами высотки также служат неплохим рубежом обороны, там даже танк можно спрятать.

"Сейчас Бахмут является хорошим укрепрайоном. Именно из-за промзон и разрушенных домов. Поэтому движение россиян понятно, оно реально опасно. Мы Бахмут поддерживаем, подкрепляем высотами, как минимум, со стороны Временного Яра. Идет борьба за этот город, но не за сам город, как такой, а именно за рубеж обороны», – подчеркнул лётчик-инструктор.

Свитан о том, что у Бахмута продолжается борьба за рубеж обороны, украинцы сдерживают врага: смотрите видео

Критической ситуации пока нет

По его словам, критической ситуации у Бахмута пока нет. С севера россияне не смогут обойти город. Кроме того, они еще даже не вышли к трассе Константиновка – Бахмут, которая является важной артерией снабжения нашей группировки в Бахмуте.

Еще есть несколько трасс и на Славянск, и прямо через сельские дороги на Дружковку, на Краматорск. Пока сейчас нашей бахмутской группировке ничего не угрожает,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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