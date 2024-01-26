Российские войска готовятся к новым боям за Авдеевку, – ISW

Вероятно, российские войска готовятся попытаться прорваться через Авдеевку в Донецкой области после того, как им не удалось окружить населенный пункт. Аналитики Института изучения войны проанализировали ситуацию на Авдеевском направлении.

В последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе Авдеевки. Как отметили в ISW, они добились там незначительных успехов.

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Действия российских оккупационных сил

По данным Института изучения войны, российские военные продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки.

Однако аналитики отметили, что темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года.

Общий темп российских наступательных операций свидетельствует о том, что оккупанты предпочли бои через Авдеевку – квартал за кварталом от южного жилого района города вместо того, чтобы пытаться дальше окружить город с юго-запада или севера, где российские войска достигли лишь ограниченных успехов,

– отметили в ISW.

Также аналитики со ссылкой на майора МВД Украины Максима Морозова отметили, что войска российской армии скопили возле Авдеевки 40 тысяч человек и готовятся усилить наступательные действия на город.

Однако в Институте изучения войны не берутся прогнозировать, возрастет ли существенно скорость продвижения врага на этом участке фронта.

Будущие бои в городе, вероятно, будут напоминать недавние случаи городской войны на востоке Украины, когда российские войска проводят изнурительные нападения ради незначительной выгоды,

– отметили аналитики ISW.

Ситуация в Авдеевке: что известно