Бахмут "на минималках", – военный эксперт рассказал о тактике россиян в районе Авдеевки
Россияне продолжают активные боевые действия в районе Авдеевки, посылая новые волны пехоты на штурмы города, что приводит к большим потерям. В то же время битва за Авдеевку может обернуться для ВСУ многомесячной обороной, похожей на ситуацию, которая была в Бахмуте.
Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал 24 Каналу, что не стоит сравнивать ситуации, которая была в Бахмуте с той, что сейчас разворачивается в Авдеевке. Несмотря на схожесть тактик, которые используют россияне, оборона этих двух городов имеет принципиальные отличия.
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За Бахмут воевали вагнеровцы, а за Авдеевку – "Шторм Z"
Существует сходство тактики, которую избрал противник в Авдеевке, с той, что он использовал в Бахмуте.
Однако то, что происходит в Авдеевке, это Бахмут "на минималках",
– подчеркнул военный эксперт.
Россияне пытаются повторить тот план, которым руководствовались в Бахмуте, наверняка считая его "успешным". Однако можно ли считать "успехом" то, что они взяли за 10 месяцев боев один районный центр, положив за него по меньшей мере 40 тысяч только убитыми, а вместе с ранеными – все 100 тысяч.
Впрочем, если предположить, что операция в Бахмуте была для россиян "успешной", и они хотят повторить ее в Авдеевке, то пока у них нет тех ресурсов, которые были тогда.
В то время за Бахмут воевали очень профессиональные наемники из ЧВК "Вагнера" и 50 тысяч зэков, которых выделили ей в распоряжение. А также были обычные российские строевые части, которые снабжали вагнеровцев всем, кроме пехотных штурмов.
Сейчас возле Авдеевки и в помине нет такого количества личного состава. Сходство с Бахмутом только в том, что оккупанты снова используют для штурмов зэков. Однако отряды "Шторм Z", набранные из заключенных, по численности совершенно не сравнимы с десятками тысяч, которые были выделены тогда Пригожину.
"Авдеевку сейчас штурмуют подразделения "Шторм Z" и обычные строевые части", – отметил Дикий.
Военный эксперт объяснил тактику россиян в Авдеевке: смотрите видео
Какие перспективы россиян в Авдеевке
Фраза "Фортеця Бахмут" стала символом героизма защитников этого города, их стойкости и морали.
Наши ребята были "крепостью", а не город. Бахмут вообще не был приспособлен к продолжительной обороне. Это был обычный город без какой-либо фортификации,
– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".
В то же время Авдеевка в этом смысле совсем другой город. Авдеевская промзона и коксохим (Авдеевский коксохимический завод – 24 Канал) – это скорее аналог заводов "Азовсталь" и "Ильича" в Мариуполе. Это мощная промзона с большим количеством построек из бетона.Кстати говоря.
Наши военные, которые защищают Авдеевку, отнюдь не хуже, чем были в Бахмуте. Однако еще есть фортификация, в которой можно держаться долгое время и ее очень трудно разрушить даже авиабомбами.
"Поэтому перспективы россиян в Авдеевке очень сомнительны. Почему они выбрали этот город для того, чтобы продемонстрировать свою способность куда-то наступать, это одна из загадок Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Будь я на их месте, Авдеевка была бы последним населенным пунктом, на который я решил наступать", – предположил Евгений Дикий.
Ситуация в Авдеевке: коротко
- Издание The Wall Street Journal пишет, что после провала в октябре штурмовых действий на Авдеевку россияне сменили тактику. Теперь они отправляют в атаки небольшие группы пехоты.
- Тем не менее эти российские пехотинцы плохо обучены и быстро попадают под огонь украинских сил. Несмотря на то, что россияне несут большие потери, они продолжают наступать.
- Враг терпит огромные потери на Авдеевском направлении. За месяц активных действий вблизи города было ликвидировано около 10 тысяч оккупантов.
- Владимир Зеленский рассказал, что Владимир Путин готов положить сколько угодно российских военных, в том числе вблизи Авдеевки, чтобы показать хоть какой-то результат к первой половине декабря. Именно в это время он хочет объявить, что уезжает на президентские выборы.