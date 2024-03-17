"Лариса, надо вывозить": российский мародер радуется, что теперь может грабить в Авдеевке
Источник:Денис Казанский
В сети показали видео одного из оккупантов, которые радуется разрушениям в Авдеевке. Он удивляется, что украинцы имели дома телевизоры и уже планирует отправлять награбленное к себе домой.
Также россиянин рассказывает, что сам захотел поехать воевать в Авдеевку – теперь понятно, он имел целью ограбить опустошенный город. Ведь десятки тысяч квартир остались без владельцев.
Смотрите также Голубь мира стал ястребом европейской политики: что западные СМИ пишут о последних заявлениях Макрона
Оккупант в Авдеевке
В сети показали российского мародера, который радуется разрушению и захвату Авдеевки, ведь теперь он может спокойно грабить дома украинцев. Он записал видео, вероятно, к своей жене, где хвастался тому, что прибыл в уничтоженный город.
Оккупант восторженно рассказывал об Авдеевке, периодически издеваясь и называя руины "достопримечательностями" города. Он сам признает, что российская армия уничтожила населенный пункт – по словам оккупанты, "братва размажила". Однако еще большей циничности добавляет то, что захватчик хвастается тем, что теперь бесцеремонно сможет мародерствовать в квартирах украинцев.
Лариса, я в Авдеевке! Здесь в этих домах все есть. Телевизоры, чего только нет! Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда,
– говорит оккупант.
Это показывает истинную цель российских оккупантов, которые едут в Украину – они готовы жертвовать своей жизнью ради того, чтобы украсть из квартиры Авдеевки очередной телевизор.
Российский оккупант хвастается поездкой в Авдеевку: смотрите видео
Что происходит на Авдеевском направлении
- В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- Как отмечает разведка Великобритании, количество еженедельных наземных атак России сократилось на 13% с конца февраля 2024 года. Продвижение оккупантов с тех пор замедлилось. В то же время там пишут, что, вероятно, ситуация будет оставаться сложной в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы.
- В Институте изучения войны прогнозируют, что российское командование стремится продолжать попытки наступления вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе. Россияне пытались наступать и раньше – они стремились захватить как можно больше земель, пока ВСУ не построят сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны.