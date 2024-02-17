Врагу будет сложно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки,– ISW

Украинские военные отошли из Авдеевки после героической обороны. Аналитики Института изучения войны оценили, насколько российским войска будет трудно продвигаться дальше.

Украинские силы отступили из Авдеевки, а российская армия была сосредоточена на осложнении или предотвращении этого. В течение суток 16 февраля там шли ожесточенные бои.

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Украинские военные отходили

Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что захватчики продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и на юг от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города, достигли незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке и захватили Авдеевский городской парк.

Украинские официальные лица сообщали, что наши военные перебрасывают подкрепление в этот район для стабилизации ситуации и дальнейшей деградации российских сил.

Нормальной практикой является привлечение подкреплений, которые функционируют как приемные силы, которые могут позволить подразделениям, отходящих, восстановиться по подготовленным оборонительным позициям,

– отметили аналитики Института изучения войны.

Российские источники утверждали, что украинские войска отступали массово и хаотично, однако ISW не наблюдал никаких визуальных признаков этого. Незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки.

Украине придется стабилизировать линию фронта

Украинским силам, возможно, придется провести контратаки, чтобы осуществить упорядоченный выход из Авдеевки, а усилия России усложнить или предотвратить украинский отхода могут стать все более изнурительными.

Украинским силам, вероятно, придется стабилизировать линию фронта контратаками в районе, где российские силы пытаются замкнуть окружение украинских сил для того, чтобы провести упорядоченный отход. Украинская бригада, которая недавно передислоцировалась для проведения контратак в районе Авдеевки, заявила, что недавно помогла украинским силам передислоцировать российские подразделения.

Дальнейшие достижения России в Авдеевке, направлены на осложнение нашего отхода и украинские контратаки, вероятно, приведут к дальнейшим потерям России. Оккупационным войскам будет трудно продвигаться на запад от Авдеевки к второстепенным подготовленным позициям, куда отходят украинские силы. Россияне, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать эти украинские позиции на открытых полях.

Российские силы, вероятно, имеют целью усложнить или предотвратить украинское отступление в надежде нанести значительные потери украинским силам в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не даст никакого оперативного преимущества или путей для значительного продвижения.

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