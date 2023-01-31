Бахмут – сплошная руина: вражеский артобстрел убил мужчину и ребенка – жуткие последствия

Российские оккупанты 31 января в очередной раз атаковали Бахмут. В результате артобстрела погибли 2 человека, в том числе ребенок.

Также несколько местных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

К теме Россияне пытаются атаковать, чтобы реализовать хоть какой-то план Путина, – полковник ВСУ

Оккупанты обстреляли Бахмут

Кириленко отметил, что россияне превратили когда-то уютный Бахмут в сплошную руину.

Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целенаправленно бьют по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: 2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших – несовершеннолетний парень,

– заметил председатель ОВА.

По состоянию на 15:11 было известно еще о 4 раненых гражданских. Кроме этого, повреждения получила аптека.

"Россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться. Все военные преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!" – подытожил Кириленко.

Позже в Офисе генпрокурора рассказали, что количество пострадавших возросло до 5. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в городе Бахмуте. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Кроме аптеки, повреждения получили и другие сооружения. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

"Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – подытожили в Офисе генпрокурора.

Смотрите фото из Бахмута / Фото Павла Кириленко и Офиса генпрокурора

Ситуация в Бахмуте: коротко