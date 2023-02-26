Более 7 месяцев противостояния в Бахмуте: Череватый о возможностях врага

Украинские защитники продолжают мужественно отстаивать Бахмут в Донецкой области. ВСУ производят продвижение вглубь временно оккупированной территории на определенных направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинская сторона уже более полугода не дает врагу выполнить свою главную цель.

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К чему стремятся россияне

Сергей Череватый объяснил, что на окраинах Бахмута линия фронта динамична.

Нужно учесть, что мы являемся адептами активной обороны,

– объяснил он.

По его словам, ВСУ могут иногда сделать и определенное отступление для того, чтобы не дать врагу уничтожить украинские позиции или ударить по личному составу.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что даже в такой ситуации украинские военные возвращают обратно свои позиции. Впрочем, небольшие передвижения вдоль линии разграничения точно не первоочередные.

"В таких наступательных операциях, если смотреть со стороны врага, приоритетно системно прорвать нашу оборону, чтобы мы не могли сопротивляться, выйти нам в тыл, окружить или двигаться быстро в район Славянска или Краматорска", – сосредоточил внимание он.

Череватый рассказал, именно это должно позволить противнику достичь своей главной цели – оккупация всей Донецкой и Луганской области. Однако сделать россиянам этого не удастся.

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Безумные потери оккупантов

Сергей Череватый отметил, что, во-первых, все действия ВСУ всегда четко спланированы и направлены на то, чтобы не дать врагу прорвать нашу оборону. Во-вторых, все это время украинская сторона пытается максимально поражать противника разными способами поражения.

"И это удается нам более 7 месяцев подряд", – убежден он.

По мнению спикера Восточной группировки войск ВСУ, такая слаженная работа – главный успех.

Наше командование, штабы планируют эти операции правильно. Результат – враг не может уже много месяцев ни взять определенные населенные пункты, ни прорвать нашу оборону,

– прокомментировал он.

К тому же у россиян значительные потери именно на Бахмутском направлении. Численность убитых и раненых оккупантов не сравнима с числом погибших военных в войнах за последние два столетия.

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