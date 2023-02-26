Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, українська сторона вже протягом понад пів року не дає ворогу виконати свою головну ціль.

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Чого прагнуть росіяни

Сергій Череватий пояснив, що на околицях Бахмуту лінія фронту є динамічною.

Потрібно врахувати, що ми є адептами активної оборони,

– пояснив він.

За його словами, ЗСУ можуть часом зробити і певний відступ для того, щоб не дати ворогу знищити українські позиції або вдарити по особовому складу.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що навіть за такої ситуації українські військові повертають назад свої позиції. Втім, невеличкі пересування вздовж лінії розмежування є точно не першочерговими.

"У таких наступальних операціях, якщо дивитися зі сторони ворога, є пріоритетним системно прорвати нашу оборону, щоб ми не могли чинити опір, вийти нам в тил, оточити або рухатися швидко в район Слов'янська або Краматорська", – зосередив увагу він.

Череватий розказав, саме це мало б дозволити противнику досягти своєї головної мети – окупації всієї Донецької та Луганської області. Проте зробити росіянам цього не вдасться.

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Шалені втрати окупантів

Сергій Череватий зазначив, що, по-перше, усі дії ЗСУ завжди чітко сплановані та спрямовані на те, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. По-друге, увесь цей час українська сторона намагається максимально вражати противника різними засобами ураження.

"І це вдається нам понад 7 місяців поспіль", – переконаний він.

На думку речника Східного угруповання військ ЗСУ, така злагоджена робота – головний успіх.

Наше командування, штаби планують ці операції правильно. Результат – ворог не може вже багато місяців поспіль ані взяти визначені населені пункти, ані прорвати нашу оборону,

– прокоментував він.

До того ж росіяни мають значні втрати саме на Бахмутському напрямку. Чисельність вбитих та поранених окупантів не можна порівняти із числом загиблих військових у війнах за останні два століття.

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