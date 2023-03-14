Медленно, но россияне продвигаются, – полковник о ситуации в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте уже неделю подряд остается очень сложной. Враг не отступает и продолжает атаковать. Но украинские защитники героически дают отпор оккупантам, удерживая город-крепость.

По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта, летчика-инструктора Романа Светана, оккупанты продвигаются по Северу и Югу Бахмута, однако на небольшое расстояние – 100 – 200 метров. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Организовали танковую "карусель"

Он подчеркнул, что украинские части также подтянуты в город и недавно хорошо отработали наши танкисты по Югу Бахмута.

Вышли несколько наших батальонов и организовали танковую "карусель". Российским войскам, которые продвигались по Югу города и пытались перерезать нашу дорогу к Константиновке, было "весело",

– подчеркнул Свитан.

Полковник ВСУ рассказал, что на Севере оккупанты продвинулись на "Завод цветных металлов".

"Сейчас наши части их там гоняют и "выковыривают" их из 100-метровой глубины. Потянуло россиян в центр Земли", - заметил он.

Роман Свитан о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Можем взять в оперативное окружение

Он сообщил, что также оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута в сторону Славянска.

Но они боятся двигаться дальше, потому что очень оторвались, и теперь эти части могут отсечь наши защитники и взять в оперативное окружение,

– объяснил военный эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что в Бахмуте тяжело, но наши воины стоят и держат город.

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