Живая сила – единственное, на что полагаются оккупанты: каков потенциал российской армии
Аналитики американского института изучения войны сообщают, что России не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута. Однако оккупанты выступают по другим направлениям, полагаясь на живую силу.
В марте прошлого года наш противник потерял 3900 личного состава убитыми и более 900 единиц бронированной техники. А уже в декабре – более 21 тысячи убитых и в пределах 300 единиц техники. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что цифры дают понять, насколько серьезным является момент смещения акцентов на применение боевой силы в этой войне.
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Будут бросать на убой
Однако он заметил, что у врага еще достаточно много пехотного вала.
Что касается низового стрелкового вооружения, то оккупанты имеют автоматов Калашникова – более 100 миллионов, винтовок Мосина – 37 миллионов и даже ППШ-41 и ППС-43 – оружия Второй мировой войны – более 8 миллионов,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, этих миллионов на складах нет, но сотни тысяч есть.
"Дать одно такое ружье в руки, саперную лопатку и смогут бросать на убой. Именно это сейчас происходит под Бахмутом", – считает Черник.
Петр Черник о военном потенциале России: смотрите видео
Признак стратегической слабости России
Западные аналитики отмечают, что россияне перебрасывают свои силы с Кременной на Угледар.
Это показатель того, что у них нет новых сил для того, чтобы штурмовать любую точку на всей линии разграничения. Если перебрасывают с одного места на другое в зоне боевых действий, а не вводят новые подразделения из России, это признак стратегической слабости,
– подчеркнул эксперт.
В то же время он подчеркнул, что запас прочности в первую очередь в живой силе и стрелковом вооружении у них есть. И все, что сейчас происходит на поле боя, это признак того, что Путин и вся Россия приняли стратегию - "идти до конца".
"Когда эта точка слома произойдет, очень трудно спрогнозировать. Предпосылки, на мой взгляд, будут складываться к концу весны – началу лета. Однако как будет в реальности – увидим. История еще нам подкинет такие моменты, которые мы на эту минуту не можем увидеть. Но они обязательно будут", – отметил Петр Черник.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- 9 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за сутки на Бахмутском фронте враг повсюду наносит удары из разных типов артиллерии. В общем, на этом направлении оккупанты нанесли 128 ударов. 20 из них – в районе Бахмута. Кроме того, на всем участке фронта произошло 41 столкновение. Большинство, 19, как раз в районе города Бахмута.
- Бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов выразил мнение, что Бахмут уже стал кульминацией. По его мнению, украинские войска будут его удерживать, пока не возникнет большая угроза окружения города. По его словам, уже не столь важно – выйдут ли украинские силы из Бахмута или будут защищать его до полного истощения России. Мол, город уже перевыполнил свою миссию.
- Россияне похвастались, что контролируют восточную часть города Бахмут в Донецкой области. Однако военный эксперт Андрей Крамаров считает, что такие заявления оккупантов не соответствуют действительности. По его мнению, оккупанты пытаются представить свой выход в восточную часть города как "большое достижение", а на самом деле российские захватчики не установили никакого контроля нигде в Бахмуте.