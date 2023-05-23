Хотят выполнить три задачи одновременно, – военный эксперт допустил план россиян по Бахмуту

Вооруженные Силы Украины отчаянно держат оборону и уничтожают окупантов на Бахмутском направлении. Противодействовать украинскому движению россияне неспособны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он добавил, что, выйдя на Клещиевку, ВСУ практически полностью разблокировали "дорогу жизни".

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У ВСУ есть четкая стратегия, поэтому они дождались хорошей погоды и сейчас начинают вытеснять врага, принимая в полуокружение. Пока украинские бойцы расположены на высотах, с которых контролируют ситуацию в Бахмуте.

Будут как в тире

В Бахмут россияне заводят не только российские линейные части, но и так называемый первый корпус "ЛДНР".

"Это еще старые донецкие, которых не знают куда деть. На утилизацию скорее всего, потому и завозят в Бахмут на места вагнеровцев", – отметил Свитан.

Россия хочет выполнить три задачи одновременно:

выпустить Пригожин;

утилизировать первый корпус "ЛДНР";

информационно Пригожин ударит по генералитету по штабам русской армии.

"Взял ли кто-то Бахмут? Выдавил ли украинские части полностью? Об этом даже речь не идет. Мы как контролировали их, так и будем контролировать", – подчеркнул военный эксперт.

Вооруженные Силы разблокировали дорогу в район "Самолета", движение военной амуниции из Константиновки и "дорогу жизни", на которую в свое время вышли россияне.

Украинские бойцы сейчас двигаются к полуокружению Бахмута. Далее, находясь на холмах, с помощью артиллерии будут уничтожать россиян, которые будут располагаться внизу Бахмута.

"Они у нас будут как в тире. Будем как зайцев расстреливать", – сказал Свитан.

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Какая ситуация в Бахмуте: коротко