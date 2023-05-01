Серьезная пощечина Путину и российские армии, – Черник объяснил, почему Бахмут важен оккупантам

Бахмутское направление продолжает оставаться самым жарким местом фронта. В ВСУ сообщили, что враг бросил на Бахмут более 25 тысяч живой силы, десятки танков и 450 бронированных машин.

Такое сосредоточение силы на этом участке фронта ослабляет врага на других направлениях. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что стратегический восточный плацдарм остается для россиян главным.

Важно Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

У врага дефицит качественной техники

Военный эксперт уверен, что Бахмут для россиян – принципиальная психологическая и политическая точка.

Путин уже столько отдал приказов его пройти, а не могут. И это серьезная пощечина и ему персонально, и всей российской армии,

– подчеркнул Черник.

В части живой силы – 25 тысяч личного состава россиян – это очень много.

Это полноценный корпус, и это ощутимая сила. В части же обеспечения бронетехникой не так уж много. У окупантов появляется серьезный дефицит с качественной техникой,

– заметил военный эксперт.

На сегодняшний день Бахмут выполняет свою задачу – сковывает силы противника. А еще он стал своеобразным Сталинградом наоборот. Он напомнил, что Германия во Второй мировой войне под Сталинградом "сломала стальные зубы", и с того момента началось большое контрнаступление.

"Есть надежда, что Бахмут исполнит такую же роль", - надеется собеседник.

Враг снизил интенсивность атак

В Бахмуте россияне попали в ловушку, когда сконцентрировали все свои намерения именно на захвате города.

И они из этой ловушки уже не выйдут. Главным аргументом этого является всеобщее снижение атак на Бахмутовском направлении. Если в марте противник атаковал 100 – 120 раз в сутки, то сейчас – менее 40 раз. Это является признаком стратегического выхолащивания сил противника,

– отметил Черник.

Но вместе с тем их нельзя никоим образом недооценивать. Человеческий потенциал у россиян еще велик, а автоматов Калашникова и винтовок Мосина у них еще много.

Военный эксперт объяснил значение обороны Бахмута: смотрите видео

Все зависит от погоды

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский объяснил, что силы обороны не просто защищают рубежи в Бахмуте, но и контратакуют и даже отбрасывают россиян с ранее захваченных позиций.

Сегодня задача в Бахмуте – перемалывать врага, а настоящие предпосылки контрнаступления сложатся тогда, когда будет полностью оснащена та группировка, которая будет привлечена для наших контрнаступательных действий,

– заверил военный эксперт.

Ведь огромный бронепакет для ВСУ – в пути, усиление ПВО происходит прямо сейчас. Но и, по его мнению, все зависит от погоды, потому что вся бронетехника невероятно тяжела.

"Если советские танки имеют вес 39 – 43 тонны, то западные аналоги Leopard 2, Challenger, M1 Abrams – от 62 – 75 тонн. Чтобы они качественно передвигались, нужна сухая погода. Думаю, в ближайшие недели она установится", – подчеркнул Петр Черник. .

К теме Успешная операция: в ВСУ объяснили, чего добиваются длительной обороной Бахмута

Ситуация на Бахмутском направлении: коротко