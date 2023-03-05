Военная или политическая цель: майор ВСУ объяснил, почему россиянам так важен Бахмут

Американский институт изучения войны сообщает, что российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут. Несмотря на то, что оккупанты продолжают бросать большие усилия на то, чтобы захватить город в Донецкой области.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он напомнил, что оккупанты ставили бесконечное количество раз сроки, когда они захватят город. Но ни разу у них это не вышло.

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Россияне посылают вперед мобилизованных

Он отметил, что для россиян захват Бахмута это, в первую очередь, политическая цель, а уже потом военная.

Они попытались оцепить город с Севера и с Юга, продвинулись по трассе М03 к югу от Бахмута примерно на 10 километров в направлении Часового Яра. И сейчас находятся в 5–7 километрах от него,

– сообщил майор запаса ВСУ.

По его словам, сейчас продолжаются бои по окружению уже не столь большой интенсивности, как раньше. Россияне не в состоянии окружить город везде, поэтому пытаются "выдавить" наших военнослужащих волной за волной, продвигаясь на небольшое расстояние. Но стараются это делать постоянно.

"Вперед, как всегда, они посылают недавно мобилизованных людей. Они идут "на убой" для того, чтобы выяснить, где расположены наши огневые позиции на это время. Затем враг начинает туда стрелять из артиллерии", – подчеркнул Гетьман.

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В Бахмут поставляется все необходимое

Он отметил, что в конце года вблизи Бахмута воевали около 40 тысяч вагнеровцев. Сейчас их осталось около 7 тысяч, и их отвели на Юг Херсона. На Левом берегу Днепра они передислоцировались или доукомплектовались, и сейчас их снова видят возле Бахмута.

Но там не только ЧВК "Вагнер", но и штурмовики российской армии, десантные войска. Они пытаются продвинуться. Мы держим оборону. Пока есть дороги, которые соединяют наших защитников с Часовым Яром и дальше с Константиновкой. И это позволяет направлять поставки всего необходимого в Бахмут,

– подчеркнул военный эксперт.

Он считает, что большого военного значения Бахмут не имеет, если команда будет отойти, мы это сделаем.

"Хотя организованный отход войск, это более сложная операция, чем наступление. Для этого также нужно определенным образом подготовиться. Конечно, если будет такой приказ", – резюмировал Алексей Гетьман.

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