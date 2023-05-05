Основных сил осталось немного, – Жданов о возможностях россиян в Бахмуте
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Россияне атакуют западную часть города для полного захвата.
Однако основных сил у россиян осталось немного. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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В Бахмуте у врага есть проблемы
За последние дни продвижение врага незначительное. Оно может быть восстановлено, если российское командование соберет резервы из близлежащих сел.
Чтобы восстановить хоть какие-то темпы наступления в Бахмуте, нужно снимать войска с соседних участков. Конечно, это ослабит соседние участки, и ВСУ могут перейти в контратаку, чего российское командование не может себе позволить,
– утверждает Жданов.
Резервов из глубины, оказывается, совсем нет. Подтянуть туда что-нибудь свежее для возобновления активных наступательных действий – невозможно.
"Теми силами, которые есть, они продолжают атаковать. А чем слабее атаки, тем больше у нас успеха, тем больше урона мы наносим противнику. Это сразу отразилось на цифре потерь врага", – подытожил Олег Жданов.
Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести безумные потери в войне против Украины. По данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 620 российских захватчиков.
- Так, с начала полномасштабного вторжения погибли не менее 193 210 российских солдат. Цифра не является окончательной, потому что производить подсчеты в условиях активных боев очень сложно.
- Заметим, что враг теряет не только немало личного состава, но и военной техники. Так, за прошедшие сутки наши бойцы превратили в металлолом: 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 17 БПЛА оперативно-тактического уровня, 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы специальной техники.