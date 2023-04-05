Россияне сконцентрировали удар на четырех основных точках под Бахмутом: ВСУ дали бой врагу

оккупанты продолжают активные действия на линии фронта. Украинские защитники отважно сопротивляются противнику.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, Бахмутское направление остается одним из самых сложных.

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У россиян ничего не получается

Петр Волощенко объяснил, что за Бахмут продолжаются самые жестокие бои за всю историю зимней кампании и даже уже весенней.

Враг пытается любой ценой взять город под свой контроль, но пока им это не удается,

– подчеркнул украинский защитник.

По его мнению, оккупанты понесут серьезные потери. Волощенко убедил, что ни о каких достижениях на Бахмутском направлении у россиян не говорится.

"Несмотря на то, что их повар пробрался, как крыса, ночью и уткнул там свою тряпку", – заметил военнослужащий.

Украинский защитник вспомнил видео главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в котором он заявляет, что центр Бахмута под российским контролем. Главный "вагнеровец" вонзает в землю что-то вроде флага России, впрочем какого цвета была тряпка неизвестно.

Они пытаются хоть какую-то победу выдать за какую-то страшную и великую победу,

– рассказал он.

Военнослужащий убежден, что у окупантов ничего не получится.

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Где ВСУ жарит врага

Петр Волощенко сообщил, что на Бахмутском направлении все еще продолжаются бои. Россияне сконцентрировались на так называемых клещах захваченных территорий и пытаются взять город в кольцо.

Не удается, потому что мы им дали бой именно в районе Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово и Ивановка – это четыре таких основных точки, где они сконцентрировали свой удар,

– сосредоточил внимание защитник.

Военнослужащий убедил, что основные пути снабжения и так называемые "трассы жизни" вдоль всего гарнизона остаются под украинским контролем.

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