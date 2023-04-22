Враг стягивает все, что возможно – военный о ситуации в Бахмуте
Российские войска продолжают штурмовать Бахмут в надежде вытеснить украинских защитников за пределы города. Для штурма россияне используют вагнеровцев, регулярную армию и все виды военной техники.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. Он добавил, что сегодня линия фронта в городе проходит по железнодорожному пути.
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По городу ходят стаи "орков"
По его словам, враг использует тактику пехотных штурмов. Сначала на позиции украинских военных заходят вагнеровцы, а затем регулярная армия. Когда удается отразить первый штурм, россияне начинают новый, не позволяя перевести дух и пополнить боекомплект. Параллельно украинские военные обстреливаются из артиллерии, минометов и танков.
"В самом городе сплошной ад, ведь, как я понимаю, взятие города – это политическая задача для нашего врага. Россияне напихали туда много живой силы, не ценя жизнь своих солдат. По городу ходят стаи "орков", как в фильмах ужасов. По технике, работает все – от минометов до градов и танков. Самое сложное, когда работает "Пион" – артиллерия калибром 203 миллиметра. Взрывы просто адские", – рассказал Фирсов.
Военный добавил, что наши воины героически защищают город уже 8 месяцев подряд – именно с августа 2022 года в этом районе продолжаются активные боевые действия.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Согласно официальной информации от Генерального штаба ВСУ, оккупанты продолжают наступать в Бахмуте и его окрестностях, но российские войска не оцепили город.
- По данным ISW, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Дубово-Василовки.
- Американские СМИ, анализируя содержание "слитых" документов Пентагона, пишут, что зимой 2023 года США давали неутешительные прогнозы и оценки обороны Бахмута и советовали покинуть город, чтобы избежать окружения оборонявших его сил.