Остаться в "котле" или делать "жест доброй воли": россиян в Бахмуте ждет нелестная судьба

12 июля 2023, 19:27
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Силы обороны Украины продолжают зажимать российских оккупантов в Бахмуте. Вскоре врагу придется выбирать между пленом и гибелью.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, россияне оказались в ловушке в Бахмуте.

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"Когда Силы обороны продвинутся еще, врагу придется либо оставаться в "котле", либо делать "жест доброй воли". А дальше – Лисичанск, Северодонецк и Донецк", – отметил Сазонов.

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Как известно, ранее защитники заняли высоты с трех сторон от Бахмута – около Клещиевки, Часового Яра и Берховки. Теперь основная трасса поставок россиян под контролем украинской артиллерии.

Как изменилась ситуация за сутки

На юге от Бахмута украинские военные выбили российских захватчиков и заняли их позиции. Есть продвижение также на севере от города-крепости.

Что происходит в Бахмуте: смотрите видео

Силы обороны контратакуют противника и постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории.

Что говорят в ВСУ: последние новости

  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты могут сами покинуть Бахмут под огнем украинской артиллерии.
  • Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что украинские войска наступают севернее и южнее от города Бахмут. Они закрепляются на трех направлениях и наносят удары по целям врага.
  • Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои – враг крепко держится за занятые им позиции. В самом городе российские захватчики оказались в ловушке и не могут выйти из нее.
Автор: Марія Куцова