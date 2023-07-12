Остаться в "котле" или делать "жест доброй воли": россиян в Бахмуте ждет нелестная судьба
Силы обороны Украины продолжают зажимать российских оккупантов в Бахмуте. Вскоре врагу придется выбирать между пленом и гибелью.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, россияне оказались в ловушке в Бахмуте.
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"Когда Силы обороны продвинутся еще, врагу придется либо оставаться в "котле", либо делать "жест доброй воли". А дальше – Лисичанск, Северодонецк и Донецк", – отметил Сазонов.Оперативно о наступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Как известно, ранее защитники заняли высоты с трех сторон от Бахмута – около Клещиевки, Часового Яра и Берховки. Теперь основная трасса поставок россиян под контролем украинской артиллерии.
Как изменилась ситуация за сутки
На юге от Бахмута украинские военные выбили российских захватчиков и заняли их позиции. Есть продвижение также на севере от города-крепости.
Что происходит в Бахмуте: смотрите видео
Силы обороны контратакуют противника и постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории.
Что говорят в ВСУ: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты могут сами покинуть Бахмут под огнем украинской артиллерии.
- Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отметил, что украинские войска наступают севернее и южнее от города Бахмут. Они закрепляются на трех направлениях и наносят удары по целям врага.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои – враг крепко держится за занятые им позиции. В самом городе российские захватчики оказались в ловушке и не могут выйти из нее.