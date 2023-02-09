Свезли столько россиян, что скоро будут атаковать шеренгами, – Жданов о ситуации в Бахмуте
В районе Бахмута идут тяжелые бои. Говорить о точной линии столкновения сейчас невозможно.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. На Бахмутском направлении наблюдается увеличение личного состава врага.
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В Бахмуте россияне волна за волной пытаются атаковать.
В район Бахмута нагнали столько войск, некоторые сравнивают, что скоро в атаку они будут ходить шеренгами, ведь растянуться цепью физически не смогут,
– сообщил Жданов.
Ситуация на Восточном направлении
По словам военного эксперта, к югу от Бахмута продвижение противника не зафиксировано. В городе идут жестокие бои, поэтому сейчас сложно сказать, как сместилась линия боевого столкновения.
Частичный успех враг имеет на Авдеевском и Новопавловском направлении, в частности к северу от Опытного, сообщил Жданов. Россияне полностью заняли Водяное.
В Марьинке украинские десантники уничтожили один из самых современных российских танков Т-90 "Прорыв". Жданов подчеркнул, что в этом населенном пункте атаки россиян несколько снизились по сравнению с ноябрем.
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Ситуация на восточном фронте: что известно
- На восточном участке фронта враг сосредоточил большую часть личного состава своих войск – говорится о сотнях тысяч солдат. В Foreign Policy предположили, что в ближайшие 10 дней противник может активизироваться.
- Военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что россияне хотят окружить Бахмут, а для этого пытаются перерезать пути логистического снабжения.