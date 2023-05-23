Россия использует события на Белгородщине для перемещения ядерного оружия в Беларусь, – Климкин

В Белгородскую область вошла добровольческая группировка россиян. В регионе было объявлено проведение плана "Эдельвейс", предусматривающего сбор всех силовых структур России для проведения "антитерористических действий".

Россияне таким образом постараются решить вопрос с перемещением ядерного вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах).

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Какие планы у России

Павел Климкин подчеркнул, что российская стратегическая составляющая уже была под атакой неоднократно, так что удивляться россиянам не следует.

Россия обязательно это использует для эскалации, ускорения принятия решений по Беларуси для передислокации ядерного оружия и влияния на Запад,

– заметил он.

Подавляющее большинство западных стран все же не учитывают запугивания маразматического диктатора Владимира Путина и его режима. Впрочем, есть те, кто учитывает угрозы со стороны России. Важно, чтобы Запад не повел себя на такие провокации и обладал холодным разумом.

Как россияне могут повернуть ситуацию на свою сторону

Климкин добавил, что события на Белгородщине с позиции россиян могут иметь следующие последствия:

построение новой логики обстрелов;

эскалация с точки зрения передислокации или учений своих ядерных сил;

ускорение дислокации ядерных зарядов по отношению к Беларуси.

Они точно не будут раскручивать эту тему внутренне – им это не выгодно признавать,

– объяснил он.

Однако не стоит забывать о пропагандистской волне, которая будет постоянно убеждать, что все хорошо. Неудачи же противоречит русскому освещению и русской идеологии.

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