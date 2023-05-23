Росіяни у такий спосіб намагатимуться розв'язати питання із переміщенням ядерного озброєння. Про це 24 Каналу розповів Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (у 2014 – 2019 роках).

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Які плани у Росії

Павло Клімкін наголосив, що російська стратегічна складова вже була під атакою неодноразово, тож дивуватися росіянам не слід.

Росія обов'язково це використає для ескалації, прискорення прийняття рішень щодо Білорусі для передислокації ядерної зброї і впливу на Захід,

– зауважив він.

Переважна більшість західних країн все ж не зважає на залякування маразматичного диктатора Владіміра Путіна та його режиму. Втім, є ті, хто зважають на загрози з боку Росії. Важливо, щоб Захід не повівся на такі провокації й мав холодний розум.

Як росіяни можуть обернути ситуацію на свій бік

Клімкін додав, що події на Бєлгородщині з позиції росіян можуть мати такі наслідки:

побудова нової логіки обстрілів;

ескалація з точки зору передислокації або навчань своїх ядерних сил;

прискорення дислокації ядерних зарядів стосовно Білорусі.

Вони точно не будуть розкручувати цю тему внутрішньо – їм це не вигідно визнавати,

– пояснив він.

Проте не варто забувати про пропагандистську хвилю, яка постійно переконуватиме, що все добре. Невдачі ж суперечить російському висвітленню та російській ідеології.

Ситуація в Бєлгородській області: ключові новини