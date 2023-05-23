Ребята говорят, что они мощные – боец ВСУ о легионе "Свобода России"

В Белгородской области 22 мая началось достаточно неоднозначно. Там бойцы легиона "Свобода России" опубликовали кадры, на которых виден их флаг.

Украинцы не будут мешать россиянам заниматься самопоеданием. Об этом 24 Каналу рассказал Кирилл Сазонов – военнослужащий ВСУ.

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Чем особенный легион

Кирилл Сазонов объяснил, что к последним событиям довольно скептически относился к самому легиону и его бойцам.

Ребята, которые рядом с ними сражались, говорят, что они мощные. Даже в нем есть реально работающие россияне,

– подчеркнул он.

Такие действия внутри россиян играют на руку украинцам.

"Пусть работают, достигают результатов, кошмарят, пусть подают пример тем, кто недоволен Путиным!" – убежден он.

К тому же, их деятельность – яркий пример того, что любые действия, направленные против России, приближают победу Украины.

По его словам, все работает на раскол России, ослабление ее режима и усиление недоразумений между главным диктатором Владимиром Путиными и его шутами Сергеем Шойгу, Валерием Герасимовым и Евгением Пригожиным.

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Крах России уже близко

Кирилл Сазонов подчеркнул, что надеяться только на россиян не стоит, потому что освобождать свои территории и бороться за свободу украинцам придется самостоятельно.

К тому же единство русского народа против Украины и Запада с каждым днем только слабеет.

Именно такие действия российского легиона и других партизан, протестующих показывают, что нет монолита,

– объяснил он.

Важно понимать, что Россия все равно будет представлять угрозу Украине, странам Балтии и даже Азии, потому что она – большая проблема для всего мира. Впрочем, не стоит терять надежды на то, что скоро страна-агрессорка может распастись на несколько государств, которые, вероятно, в будущем станут адекватными.

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