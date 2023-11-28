Выживают как могут: оккупанты бросили на произвол судьбы Бердянск после непогоды

Непогода 26–27 ноября вызвала много бед в Украине. Однако самая сложная ситуация на оккупированных территориях, ведь россияне бросили людей на произвол судьбы.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что происходит в городе. По его словам, жители Бердянска понемногу приходят в себя после непогоды.

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"Света нет, вода – с жесткими перебоями, теплоснабжение тоже. Люди просто оставлены на произвол судьбы, выживают как могут", – отметил Дудукалов.

Оккупанты не пытались ни предотвратить последствия этой непогоды, ни преодолеть их. Так, в свое время на Приморской площади вдоль моря ставили грузовые вагоны, чтобы сдержать воду. Теперь их просто нет – россияне украли, порезали на металл и увезли.

Потому более сотни домов подтоплено, еще сотня – пострадала другим способом, в том числе посрывало крыши.

Как выживают люди в оккупированном Бердянске

Местных осталось не так много, но они держатся вместе и стараются помогать друг другу.

Ходят друг к другу в гости, где есть вода, свет, чтобы зарядить гаджеты, приготовить поесть. Вместе ютятся,

– сказал Дудукалов.

По его словам, люди понимают, что от оккупационной администрации не дождутся ни помощи, ни ответов. Поэтому полагаются только на себя.

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