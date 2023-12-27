Полностью милитарная зона: как оккупанты используют порт в Бердянске

Российские оккупанты превратили Бердянск Запорожской области в военную базу – размещают там боекомплект и личный состав. Немаловажным для врага остается морской порт.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сказал 24 Каналу, что в порту тотальный контроль: там роют укрепления, располагают противовоздушную оборону, обустраивают укрытия.

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"Можно утверждать, что сегодня порт – полностью военный объект, который оккупанты обустроили для своих военных нужд", – констатировал Дудукалов.

Из порта россияне вывозят награбленное, в частности металлолом, а привозят боекомплект и тяжелую технику. В то же время, рассказывают, что якобы хотят развивать инфраструктуру гражданских перевозок.

К слову, оккупанты не менее активно используют суходол. Они расширили автомобильную дорогу вдоль Азовского моря и пытаются начать строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.

В Бердянске постоянно происходят взрывы

В оккупированном городе минимум раз в неделю громко. В частности, 25 декабря захватчиков атаковали беспилотники. Тогда насчитали по меньшей мере шесть взрывов.

По неподтвержденной информации, один или два дрона попали, потому что за пределами города была слышна детонация. Это сельская территория, где оккупанты могли располагать боекомплект,

– отметил Дудукалов.

Кроме того, есть надежда, что и в самом городе было попадание в объект, где оккупанты располагают свою технику.

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