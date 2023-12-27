Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що в порту тотальний контроль. Там риють укріплення, розташовують протиповітряну оборону, облаштовують укриття.

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"Можна стверджувати, що сьогодні порт – повністю військовий об'єкт, який окупанти облаштували для своїх військових потреб", – констатував Дудукалов.

З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема брухт, а привозять натомість боєкомплект і важку техніку. Водночас розповідають, що буцімто хочуть розвивати інфраструктуру цивільних перевезень.

До слова, окупанти не менш активно використовують суходіл. Вони розширили автомобільну дорогу вздовж Азовського моря й намагаються почати будівництво залізниці, щоб розвантажити Керченський міст.

У Бердянську постійно відбуваються вибухи

В окупованому місті щонайменше раз на тиждень гучно. Зокрема, 25 грудня загарбників атакували безпілотники. Тоді нарахували щонайменше шість вибухів.

За непідтвердженою інформацією, один або два дрони поцілили, тому що за межами міста було чутно детонацію. Це сільська територія, де окупанти могли розташовувати боєкомплект,

– зазначив Дудукалов.

Крім того, є сподівання, що й у межах міста було влучання в об'єкт, де окупанти розташовують свою техніку.

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