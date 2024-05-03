У нас есть приказ, - офицер ВСУ объяснил, что происходит в Часовом Яру

Россияне всеми силами пытаются захватить Часов Яр. ВСУ держат город до конца, ведь, если враг зайдет в город, в уличных боях будет иметь преимущество.

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу, что оккупанты давят на Часов Яр со всех сторон. Его потеря принесет угрозу другим городам и лишит украинских военных высоты на этом направлении.

Смотрите также На нас давят и со стороны, и в лоб, – боец ВСУ о попытках россиян оккупировать Часов Яр

Нужно удержать город

Сейчас, по словам Маляревича, ВСУ не должны допустить проход россиян через канал, чтобы враг не вошел в высотную застройку. Нужно сдерживать российские войска на тех территориях, где украинские военные могут работать с дронами, артиллерией. Враг не должен зайти в город, ведь для уличных боев он имеет преимущество – живая сила.

Мы имеем приказ защищать Часов Яр и удержать его от захвата,

– подчеркнул заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите на карте

Недопустимая потеря

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр с разных сторон и оттеснить украинских военных к селам Клищевка и Андреевка. Однако пока, по словам Маляревича, они не имеют никаких тактических успехов.

У Часового Яра происходят очень жестокие бои, враг бросает в бой все, что у него есть. При потере города будет угроза для четырех населенных пунктов – Краматорск, Дружковка, Константиновка и Славянск.

Если когда-то Часов Яр упадет, придется его возвращать. Без возвращения высоты какого-либо успеха в этом регионе быть не может,

– отметил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахилес" 92 ОШБр.

Часов Яр: последние новости