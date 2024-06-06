Враг подходит к кварталам в Часовом Яру, но находится под огнем ВСУ, – ОТУВ "Хортица"
В Донецкой области продолжаются активные штурмовые действия России. Особые усилия она сосредоточивает на захвате Часового Яра. Впрочем, Силы обороны Украины контролируют ситуацию на этом направлении.
За сутки 6 июня уже зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. На Часов Яр пришлось 302 из них. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Россия штурмует Часов Яр уже длительное время
Россия пытается штурмовать Часов Яр уже не первую неделю. По словам Волошина, все начиналось с того, что малые штурмовые группы россиян пытались закрепиться в городе. Во время таких штурмов был уничтожен их пресловутый бронеавтомобиль "Тайфун". За последние несколько дней ВСУ также уничтожили в окрестностях Часового Яра 4 российских танка.
Чаще всего российская армия обстреливает южную часть города.
На утро (6 июня – 24 Канал) также было зафиксировано 6 авиаударов. Вражеская авиация сбросила 5 КАБов на этом направлении,
– сказал Волошин.
Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны Украины продолжают контролировать Часов Яр.
"Враг под надежным огневым контролем. Он пытается время от времени подходить к кварталу "Новый" и "Канал", проводит атаки, однако наши Силы обороны применяют по нему все виды вооружения и не дают приближаться", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Ситуация на Донецком направлении пока сложная. В частности, с начала суток напряженной она является на Покровском направлении. Россия пытается продвигаться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Также на Покровском направлении за прошедшую неделю зафиксировали почти 220 атак, 32 из которых – за минувшие сутки.
- Напряженной является ситуация и на Кураховском направлении. Там в районах Парасковиевки и Красногоровки продолжаются по два боевых столкновения. К счастью, ситуация под контролем Сил обороны.
- С начала этих суток состоялось уже пять боевых столкновений на Времовском направлении. Речь идет о населенных пунктах Урожайное и Новодарьевка. Там было отбито три атаки без успеха для россиян. Сейчас еще продолжаются боевые действия возле Урожайного.
- Активные боевые столкновения продолжаются и на Северском направлении. Российская армия, вероятно, пытается захватить этот город, чтобы выровнять линию фронта. Ситуация там также контролируется ВСУ.