Враг подходит к кварталам в Часовом Яру, но находится под огнем ВСУ, – ОТУВ "Хортица"

В Донецкой области продолжаются активные штурмовые действия России. Особые усилия она сосредоточивает на захвате Часового Яра. Впрочем, Силы обороны Украины контролируют ситуацию на этом направлении.

За сутки 6 июня уже зафиксировано более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. На Часов Яр пришлось 302 из них. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Россия штурмует Часов Яр уже длительное время

Россия пытается штурмовать Часов Яр уже не первую неделю. По словам Волошина, все начиналось с того, что малые штурмовые группы россиян пытались закрепиться в городе. Во время таких штурмов был уничтожен их пресловутый бронеавтомобиль "Тайфун". За последние несколько дней ВСУ также уничтожили в окрестностях Часового Яра 4 российских танка.

Чаще всего российская армия обстреливает южную часть города.

На утро (6 июня – 24 Канал) также было зафиксировано 6 авиаударов. Вражеская авиация сбросила 5 КАБов на этом направлении,

– сказал Волошин.

Несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны Украины продолжают контролировать Часов Яр.

"Враг под надежным огневым контролем. Он пытается время от времени подходить к кварталу "Новый" и "Канал", проводит атаки, однако наши Силы обороны применяют по нему все виды вооружения и не дают приближаться", – добавил представитель ОСУВ "Хортица".

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