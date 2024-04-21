Пытаются забросить десант нам в окопы, - боец ВСУ о тактике оккупантов в Часовом Яру

Оккупанты прибегают к различным методам взятия позиций ВСУ. Еще в прошлом году они садились на мотоциклы и мопеды. Также были случаи применения танка "Черепаха".

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазанов рассказал 24 Каналу, что сейчас российские военные пытаются взять Часов Яр с помощью десанта. Однако им этого сделать не удается.

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Тактика россиян в Часовом Яру

Россияне, по словам военнослужащего ВСУ, прибегают к тактике, когда впереди идут танки, чтобы вызвать на себя огонь ВСУ, а с попыткой пройти и взять позиции украинских военных идет легкая бронетехника с десантом. Таким образом оккупанты пытаются выбросить его в окопы или хотя бы в тыл.

Это довольно неплохая тактика, но до сегодняшнего дня мы справлялись с этими группами и, надеюсь, справимся и дальше,

– отметил Сазанов.

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