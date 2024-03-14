Кораблей в морях нет: Гуменюк объяснила, чем занят вражеский флот

Сейчас российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей нет. Уже неделю не наблюдается их активность, а ракетоносителей – более трех недель.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Зато украинские защитники продолжают успешно ликвидировать технику оккупантов и уже наметили себе новые цели.

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Ситуация в море

Снижение активности российских кораблей происходит из-за погодных условий. Как Черном, так и Азовском морях – шторм.

С другой стороны – у россиян есть потребность переориентироваться, потому что они понесли существенные потери: физические, где имеются в виду корабли, и морально-этические, потому что происходит смена руководства.

"Вследствие этих потерь происходят кадровые перестановки в руководстве флота и, очевидно, будет новый подход к дальнейшей реализации тех функций, которые возложены на Черноморский флот в акватории Черного моря", – сказала пресс-секретарь.

Также не происходит и мощная передислокация кораблей. Поскольку это сложные объекты для транспортировки. Вероятно, та же погода стала этому помехой.

"Но и сам факт такого большого проекта перемещения многогабаритного груза очень рискованный. Вряд ли они на это пойдут, но все же видим, что они частично пакуют свои логистические объекты, которые могут быть передислоцированы даже по суше и понемногу отправляют их в направлении Новороссийска. Очевидно, хотят обустроить себе пункт для переоснащения ракетоносителей", – предположила Гуменюк.

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