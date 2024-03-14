Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Натомість українські захисники продовжують успішно ліквідовувати техніку окупантів і вже намітили собі нові цілі.

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Ситуація в морі

Зниження активності російських кораблів відбувається через погодні умови. Як Чорному, так і Азовському морях – шторм.

З іншого боку – у росіян є потреба переорієнтуватися, бо вони зазнали суттєвих втрат: фізичних, де маються на увазі кораблі, і морально-етичних, бо відбувається зміна керівництва.

"Внаслідок цих втрат відбуваються кадрові перестановки в керівництві флоту і, очевидно, буде новий підхід до подальшої реалізації тих функцій, які покладені на Чорноморський флот в акваторії Чорного моря", – сказала речниця.

Також не відбувається й потужна передислокація кораблів. Оскільки це складні об'єкти для транспортування. Ймовірно, та ж погода стала цьому на заваді.

"Але і сам факт такого великого проєкту переміщення багатогабаритного вантажу дуже ризикований. Навряд чи вони на це спроможуться, але все ж таки бачимо, що вони частково пакують свої логістичні об'єкти, які можуть бути передислоковані навіть суходолом і потроху відправляють їх в напрямку Новоросійська. Очевидно, хочуть облаштувати собі пункт для переоснащення ракетоносіїв", – припустила Гуменюк.

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