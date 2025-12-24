Полковник запаса объяснил, чем опасен для Украины выход из Северска

Силы обороны Украины вышли из Северска Донецкой области. Сейчас важно сдержать продвижение врага на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что выход ВСУ из Северска в перспективе усиливает угрозу для Славянска. С севера врагу не удается продвинуться через Лиман. С востока теперь ситуация выглядит хуже.

Чего ожидать дальше?

Как отметил Свитан, фактически оккупанты на протяжении нескольких лет пытаются продвигаться со стороны Лисичанска в Славянск. Силы обороны Украины достаточно долго держались вблизи Белогоровки. Но в этом году ситуация там ухудшилась.

Понятно, что в котле никто держать войска не будет. Отходим на новые рубежи. Тут нужны серьезные меры, чтобы остановить продвижение. Иначе возникнут проблемы для Славянска. Нужно будет эвакуировать гражданских. А это десятки тысяч из агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка,

– сказал Свитан.

Какая ситуация возле Северска: смотрите карту боевых действий

Важно, что на юге удается удерживать врага. Там уже несколько лет продолжаются бои за Часов Яр, где Силы обороны удерживают выгодные высоты.

Обратите внимание! Плацдарм вокруг Северска сформировался еще с 2022 года. Оккупантам не удавалось там продвинуться.

