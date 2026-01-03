Ключевой пункт обороны: в Группировке объединенных сил раскрыли, куда враг рвется со всех сторон
- Россияне пытаются захватить важную для них агломерацию в Донецкой области.
- Именно поэтому россияне осуществляют попытки захватить ее, продвигаясь с нескольких сторон.
Россияне не изменили своего намерения по захвату территорий в Донецкой области. Приоритетным для них является оккупация именно этих населенных пунктов.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, подчеркнув, какая ситуация в зоне его ответственности. Также ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что россияне "контролируют примерно половину Покровска" и одновременно они не могут "спокойно заходить в город", потому что все подступы к нему контролируют украинские дроны.
К теме Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя
Куда враг направляет свои усилия в Донецкой области?
Трегубов отметил, что противник имеет одну большую амбицию – захватить Славянско-Краматорскую агломерацию.
Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте
"Любые выходы на нее с любой стороны для него важны. Выход через Константиновку – для него важен, выход через Лиман – также, поэтому он пытается рваться со всех сторон, с которых теоретически может подойти к этой агломерации. Она является ключевым пунктом обороны всего северного Донбасса", – объяснил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.
Стоит знать. Начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что с усилением морозов изменилась тактика россиян. Враг существенно увеличил количество бронетехники, которую применяет. Из-за морозной погоды почва позволяет передвигаться россиянам довольно быстро и эффективно на тяжелой технике. Поэтому они пытаются перебросить пехоту ближе к определенным точкам до того, как их технику ликвидируют.
Он добавил, что поэтому очевидно, что наибольшие усилия россиянами будут прилагаться именно на этом направлении.
Какова ситуация на фронте?
По данным аналитиков DeepState, россияне в последнее время имели продвижение в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.
В то же время политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук объяснил, что оккупанты пытаются продвинуться к Мирнограду с нескольких сторон и сосредотачивают силы у шахт и в районе Новоэкономичного. Ситуация, по его словам, является очень сложной и очень напряженной, однако Мирноград "до сих пор не является под контролем российских войск".
Также по информации Института изучения войны, недавно украинские силы продвинулись или удерживали позиции в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Однако россияне имели успехи у самой Константиновки, Маркового, Миньковки, Александро-Шультино, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Степановки, Русиного Яра, Торского, Новопавловки и Софиевки. Также враг атаковал в районе Нового Шахового.